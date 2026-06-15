Lejos de reconciliarse, Claudia y Almudena rompen definitivamente su amistad

Disfruta de todas las galas de 'Supervivientes 2026' en la plataforma de Mediaset Infinity

Compartir







Una de las cuentas pendientes de Claudia Chacón al salir de 'Supervivientes 2026' es su relación rota con la que era su amiga: Almudena Porras.

"Yo a ti no te he dicho nunca nada, es más, te aprecio de corazón. Pero ojalá nunca tener una amiga que se ponga en contra de otra en un contralegato", confiesa la andaluza al haber escuchado a Claudia hablar de ella en el concurso y recordando su gran enfrentamiento en Honduras.

Una afirmación a la que responde tajante: "Ojalá yo no tener amigas como tú. Yo te he demostrado que siempre que has estado mal, yo he estado. En cada momento que me has necesitado, yo he estado. Y tu excusa para no estar para mí en un momento malo es 'Yo estoy muy mal'".

Sin embargo, Almudena es clara: "Estoy cansada de que me llamen mal amiga". Pero esto no cambia el pensamiento de su compañera de edición: "Creo que lo que te ha pasado es que te ha preocupado mucho cómo quedabas fuera y dar la imagen de niña buena que has querido dar siempre".

Las lágrimas de Almudena

Al volver de publicidad, Sandra Barneda revela que Almudena ha estado "llorando". La exconcursante no tiene problema en revelar el motivo: "Me da pena la situación, que no me haya podido explicar o expresar bien y tampoco se sabe en el momento en el que yo fui de mi vida".

"Una persona no es egoísta cuando hablamos de salud mental, error mío por no contarlo y querer que pasara sin contarlo", añade. Algo que comparte Claudia Chacón, quien continúa echando en cara cómo se ha sentido con respecto a su amistad.

Borja es quien en esta ocasión salta en defensa de su pareja: "Nunca ha hablado mal de ti. Yo he tenido discusiones con ella diciéndole que por qué defendía lo indefendible. Por mucho que sea tu amiga, no te puede dar la razón en 20 cosas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Darío, quien conoce a la perfección a Almudena, asegura que el problema es que su expareja no entiende la amistad de la misma manera que la entiende Claudia. Un hecho que confirma la misma: "Amigos hay pocos, conocidos muchos, y yo la consideraba una compañera de reality".