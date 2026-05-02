Denuncia que no han admitido a su bebé reborn en una escuela infantil: "He sido muy juzgada"

Una pareja lamenta que no hayan admitido a su bebé reborn en una escuela infantil

Los momentazos y programas completos de 'Visto lo visto', en Mediaset Infinity

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Los bebés reborn son esos bebés hiperrealistas que muchas familias adoptan como si fueran sus hijos, pero hay gente que lleva esta práctica al extremo. Alejandra es una mujer que tiene un bebé reborn y que ha denunciado, a través de sus redes sociales, que no han admitido a su bebé en una escuela infantil: "Me dijeron que no y me puse triste porque no puede tener esa etapa", se quejó. 'Visto lo visto' la entrevista en directo junto con su marido, Jaime.

A través de una videollamada en directo desde Marbella (Málaga), Alejandra y Jaime desvelan la razón por la cual decidieron adoptar a Batmancito: "Es una terapia que estoy haciendo que ayuda a muchas mujeres en su depresión. Yo no puedo tener hijos. Mi esposo, al verme así, tan triste y tan agobiada, me recomendó esto, fue una salvación de vida", cuenta Alejandra.

"Consiste en hacerlo lo más real posible", añade Jaime, que comparte con los espectadores que todo esto forma parte de una terapia psicológica y celebra que esta haya podido ayudar a su esposa: "Yo veo ahora a mi mujer feliz". Pero no todo sería positivo, pues Jaime confiesa que "he tenido problemas porque tengo tres hijos reales y no me hablan en este momento".

Rechazan al bebé reborn de Alejandra y Jaime en una escuela infantil

Fieles a la recomendación psicológica, que les decía que tenían que conseguir que su experiencia con el bebé reborn fuese lo más real posible, Alejandra decidió inscribir a Batmancito en una escuela infantil, pero se encontró con la negativa por parte de la dirección: "Fue duro para mí cuando me dijeron que no podía llevarlo a la guardería.

"La directora me dijo que no, que le encantaría, pero que por los padres de los demás niños, no lo podía hacer. Lamento no poder vivir esta experiencia Por suerte yo ya me estoy recuperando de la depresión. He sido muy juzgada", son parte de las declaraciones de Alejandra al respecto. Además, vemos cómo es su día a día con Batmancito.