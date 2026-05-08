Claudia Barraso 08 MAY 2026 - 19:18h.

Sus amigos y familia han publicado un emotivo homenaje en sus redes sociales plasmando su esencia

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Regino Rincón, mano derecha del historiador Miguel Ángel García Guinea, y conocido como DJ en el Caracol, ha fallecido y sus amigos más cercanos de Santander le han dedicado un emotivo homenaje plasmando su esencia a través de redes sociales, donde cuentan cómo pasó a ser una figura muy conocida en la capital cántabra.

Su amiga Teresa Lainz ha publicado un carrusel de fotografías en su perfil de Instagram donde muestra que el hombre era un gran apasionado del arte, de la música y de la naturaleza: “En memoria de Regino Rincón. El valle no será lo mismo sin tus conocimientos de su historia, gracias por los momentos juntos, por toda tu sabiduría compartida, con tu carácter indómito y mi punkismo, muchas risas y buenos ratos”.

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Así mismo ha comentado en el mismo post que todos sus amigos harán una despedida en su honor tal y como él hubiese querido: “Con Regino compartía hasta fecha de nacimiento, y nos unía un sentido del humor a prueba de balas, descansa en paz, te despediremos los amigos como sé que te habría gustado, recordando tus mejores momentos y el salvaje que te habitaba. Siempre en mi memoria”.

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Las palabras de su amiga Teresa

Regino fue una gran figura de referencia en la historia, trabajando codo con codo con Miguel Ángel García Guinea, con quien pudo participar en algunas de las excavaciones más importantes de la época y aportó sus infinitos conocimientos en algunas de sus publicaciones, según recoge el medio ‘El Diario Montañés’, que relata sus grandes logros como su obra ‘Santander de nunca jamás’ en la que reflejó cómo el veía la ciudad y algunos de los secretos más maravillosos y desconocidos.

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Su amiga Teresa ha compartido más imágenes suyas en redes sociales mostrando el verdadero amor de Regino por la naturaleza y todo lo que sabía sobre ella: “Voy a echar de menos tus divertidísimas metáforas y tu dardo en la palabra, muchas veces certero, gran conocedor de la especie humana, desde tus orígenes, como demostraste en tus publicaciones científicas, hasta nuestros días, como conocedor de todas las debilidades y miserias del sistema y sus gentes”.