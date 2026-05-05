Celia Molina Vigo, 05 MAY 2026 - 11:25h.

Los padres habían denunciado la desaparición de la artista de 39 años, cuyo rastro se perdió en Vigo el pasado 20 de abril

Informativos Telecinco web ha hablado con la Policía Nacional, que confirma que "aparentemente, no había signos de criminalidad"

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Tan solo un día después de que la plataforma SOS Desaparecidos lanzara una alerta por la desaparición de la cantante viguesa Seila Álvarez, conocido artísticamente como Seila Esencia, la misma entidad ha confirmado su muerte: "Lamentamos informar que ha sido encontrada sin vida y enviamos un fuerte abrazo a su familia y amigos", han dicho en el tuit, desactivando la búsqueda de la joven, cuyo rastro se perdió en Vigo el pasado 20 de abril.

Informativos Telecinco web ha podido saber, a través de la Policía Nacional, que "el cuerpo de la fallecida apareció la pasada noche en la zona de la senda verde" y que "aparentemente, no hay señales de criminalidad en su muerte", a la espera de que el forense determine las causas del deceso a través de la autopsia.

El cuerpo apareció en la zona de la senda verde

Al no saber nada de ella desde hacía 14 días, los padres de Seila A.P. acudieron a comisaría para poner la pertinente denuncia. En el momento de su desaparición, la asociación SOS Desaparecidos describió sus rasgos físicos: Seila era una joven delgada, de 39 años de edad y 1.61 metros de altura. Musicalmente, era conocida por haber participado en el talent show 'The Hit'.

Según La Voz de Galicia, en el vídeo de presentación para acceder al programa, hace ya 11 años, la joven Seila se definió como "una persona muy extrovertida" y recalcó que su show era sinónimo de "fiesta, con buena energía y buena onda". Autora y compositora de la canción Duermes mientras yo escribo, que interpretó acompañada de su guitarra, llegó a ser finalista y a compartir escenario con la mismísima Marta Sánchez.

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¿Estaba Seila durmiendo en su coche?

En su paso por el talent show confesó que su lugar favorito para componer era "la cocina de su madre", haciendo referencia al hogar que compartía con su familia. En su última publicación, sin embargo, admitía que había estado durmiendo en su coche. La cantante compartió en su muro un noticia sobre las multas que hasta 600 euros que pone la DGT por dormir en el coche, a lo que contestó: "A veces no queda otra".

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Este comentario fue publicado el 20 de abril, el día en el que fue vista por última vez, según la denuncia interpuesta por sus padres. En la madrugada del 5 de mayo, su cuerpo ha sido encontrado sin vida en una zona boscosa, sin que la Policía Nacional ampliado la información sobre su triste y prematuro deceso.