Fiesta 09 MAY 2026 - 17:22h.

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El crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus alcanzará previsiblemente las aguas de la isla de Tenerife durante la madrugada de este domingo. Allí ya se está preparando un amplio operativo para evacuar a los pasajeros y a parte de la tripulación. La llegada del barco a España ha generado numerosas dudas y preocupación sobre las posibles formas de contagio y el alcance real de este virus.

Ante la alarma surgida en torno al hantavirus, el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu ha aclarado esta tarde en 'Fiesta' algunas de las principales cuestiones sobre este virus y sus síntomas. Además, el doctor ha desmontado algunas de las creencias erróneas sobre su trasmisión.

Durante el programa, el colaborador y periodista, José Ángel Leiras, ha explicado las distintas formas en las que se habrían podido contagiar los pasajeros del barco, señalando que la trasmisión "no solo se da por fluidos", sino que compartir camarote, dormir en la misma cama o mantener contacto estrecho durante largos periodos de tiempo puede aumentar las posibilidades de contagio.

El virólogo Raúl Ortiz desmonta las creencias erróneas del hantavirus

Durante l intervención de Leiras, el virólogo, presente en el plató, ha querido matizar algunas de estas afirmaciones, explicando que no todas las situaciones tienen el mismo nivel de riesgo: "Falta el porcentaje de posibilidades". Según el doctor, de todas las posibles causas de contagio la más propicia a la trasmisión sería la de compartir camarote durante varios días.

Además, ha aclarado que conversar durante unos minutos con una persona no suele ser motivo de contagio: "Es muy improbable". Sobre los diseminadores, personas con mayor capacidad de transmisión (entre 5 y 10), el virólogo ha lanzado un mensaje tranquilizador: "Es correcto, pero hay que matizarlo. No es que una persona se cruce con uno de ellos vaya a contagiarse".

El doctor ha aclarado que el contagio depende de el número reproductivo básico, es decir, del número medio de infectados que puede trasmitir el virus durante toda su enfermedad: "Que en las condiciones habituales del brote es muy reducido". Del mismo, modo el virólogo ha hablado sobre los síntomas, señalando qué señales deben tenerse en cuenta.