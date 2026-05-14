En ningún caso recomiendan realizar transferencias ni envíos de dinero sin confirmar antes la situación por una vía alternativa

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Mensajes como "Mamá, se me ha roto el móvil...", procedentes de números desconocidos, han regresado con fuerzan en España con una nueva oleada de lo que se conoce como el fraude del hijo, que busca engañar a la víctima para robarle dinero.

En el fraude del 'hijo', los ciberdelincuentes se hacen pasar por un familiar cercano, asegurando que han perdido el teléfono móvil o se ha dañado y por ello escriben un mensaje de texto desde un número desconocido.

Este mensaje es la antesala de la estafa; en él, piden ayuda, para lo que crean una situación de urgencia emocional, haciéndose pasar por un hijo en apuros, para que la víctima actúe sin verificar la información, como explican desde Kaspersky en un comunicado.

Transferencias inmediatas o pagos a través de Bizum

También piden continuar la conversación en WhatsApp y una vez establecida, solicitan dinero para resolver una emergencia mediante

Este fraude no es nuevo, pero actualmente vive un repunte en España del que ha alertado la Guardia Civil. Por su parte, la firma de ciberseguridad explica que para evitar caer en él, hay que desconfiar de cualquier mensaje que procesa de un número desconocido que genere urgencia o solicite ayuda económica.

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En ningún caso recomiendan realizar transferencias ni envíos de dinero sin confirmar antes la situación por una vía alternativa, que se puede hacer, por ejemplo, llamando directamente al supuesto familiar a través de su número habitual.

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Asimismo, hay que bloquear el número y eliminar el mensaje si se sospecha de fraude. Y si se ha mantenido una conversación con los cibercriminales o se ha caído en la estafa, guardar pruebas y denunciar el incidente ante las autoridades.