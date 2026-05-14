La alcaldesa de Zaragoza ha presentado una nueva ordenanza con la que pretende multar a las despedidas de soltero incívicas

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ZaragozaEl Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una nueva medida en la que las despedidas de soltero que se consideren incívicas podrán ser multadas con hasta 3.000 euros. Según ha informado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta medida se recoge en la nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana.

La penalización o la multa por estas despedidas de soltero incívicas viene contemplada en esta nueva normativa con la que también se pretende sancionar otras prácticas como el botellón, los servicios sexuales retribuidos en el espacio público o los insultos y humillaciones en la vía pública.

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Se espera que la medida se aprueba "lo antes posible"

Según ha desvelado la alcaldesa de la capital de Aragón y recoge el medio de comunicación 'El Español', esta iniciativa nace con la finalidad de avanzar hacia una ciudad "más cívica, limpia y más segura".

Tras presentar esta nueva medida en el Ayuntamiento, la nueva ordenanza deberá comenzar su tramitación pública y política antes de que entre en vigor. Sin embargo, la encargada del Ayuntamiento ha confesado que la intención es que la medida se apruebe lo "antes posible". No obstante, hay que recalcar que la nueva ordenanza deberá pasar primero por pleno para su aprobación definitiva.

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104 nuevos policías locales para que Zaragoza siga siendo "la más segura"

Además, durante la jornada de este 14 de mayo la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha agradecido a los nuevos 104 agentes que se han incorporado al Cuerpo de la Policía Local y les ha instado a que el reto que tienen es que la capital aragonesa "siga siendo la ciudad más segura de España".

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Tras sentenciar que "no hay libertad sin seguridad", ha argumentado que la seguridad "no tiene ideología política, sino que es un derecho que tienen todos los ciudadanos" y que constituye una de sus "prioridades políticas".

Ejemplo de ello es la incorporación de estos nuevos 104 agentes, que supone que desde 2023 la plantilla de policía local se ha incrementado en 400 efectivos para "reforzar más" la presencia de la policía en las calles. Esta promoción de policías, la XXV, es la "más numerosa" de todos los policías locales que se han incorporado desde hace 19 años, ha destacado la alcaldesa.

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Ordenanza clara

Tras precisar que la Policía Local tiene unas competencias "concretas" que son el tráfico, el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la convivencia ciudadana, ha explicado que la propuesta de nueva Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, conocida como Ordenanza Cívica, es un "instrumento" para que los agentes puedan actuar.

"Porque la libertad no puede confundirse con el libertinaje", ha diferenciado. "No podemos normalizar --ha indicado-- el vandalismo, no podemos aceptar que se ensucie incívicamente la ciudad, que se falte al respeto a los vecinos o que unos pocos deterioren el espacio público que es de todos".

Sanciones y consecuencias a todos aquellos que vandalizan Zaragoza

"Quien vandaliza, quien ensucia, quien rompe la convivencia entre los zaragozanos tendrá que tener sanciones y consecuencias, porque creo firmemente que hay que defender el civismo y eso también es defender la calidad de vida de nuestros vecinos", ha zanjado.

La seguridad ciudadana no es competencia de la Policía Local, sino del Ministerio del Interior, ha puntualizado la alcaldesa, y aunque ha reconocido y agradecido que hay una "coordinación excepcional entre la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil" ha aseverado que Zaragoza "necesita contar con más medios de la Policía Nacional".

Por eso, ha pedido que igual que el Ayuntamiento hace un esfuerzo para acompañar el crecimiento de la ciudad con más medios de la Policía Local, "ese mismo esfuerzo venga acompañado del Ministerio del Interior con más medios de la Policía Nacional". "Lo reclamamos con firmeza porque tenemos ya más habitantes que otras grandes ciudades que tienen mayores dotaciones" como Sevilla por lo que a Zaragoza "le falta mil agentes" para equiparse a la capital andaluza.