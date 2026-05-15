Yolanda Benítez 15 MAY 2026 - 23:03h.

Nieves es una mujer de 101 años que tiene mejores reflejos que una persona joven y que se acaba de renovar el carné de conducir

Ya es oficial: la DGT permitirá a los menores de 18 años sacarse el carnet de conducir tipo B si se cumplen ciertos requisitos

Compartir







La ley establece que las personas mayores de 65 años tendrán que renovar su carnet de conducir cada cinco años en vez de cada 10, por cuestión de seguridad tienen que estar sujetos a más restricciones dependiendo de cada caso en particular, porque Nieves ha demostrado que tiene unos reflejos envidiables a sus 101 años.

"Se llama Nieves Vázquez Peteira y tengo 101 años y medio", dijo mirando a la cámara de Informativos Telecinco mientras enseñaba orgullosa su carnet de conducir, todavía válido tras haber superado todas las pruebas de visión, oídos y reflejos que le permiten seguir conduciendo.

PUEDE INTERESARTE Cambios en el carné de conducir en 2026: así te afecta la nueva norma de la DGT si has nacido entre 1956 y 1961

Esta mujer ha sido vendedora de medallas, modista de caballeros, pero sobre todo la copiloto de su marido, que se puso enfermo cuando ella tenía 70 años y se sacó el carnet para poder llevarle al médico sin que el se tuviese que preocupar por nada.

Nieves vive en su casa sola, no tiene hijos

Explica que a pesar de su elevada edad y de vivir sola, no le hace falta nadie a su lado, pero el coche sí: "El coche es más que una persona a mi lado. Yo vivo sola, no tengo hijos, yo trato de molestar lo menos posible entonces me hace falta el coche para todo"

PUEDE INTERESARTE Novedades en el carné de conducir: se podrá sacar a los 17 años y la validez será por 15

Los profesionales se quedaron muy sorprendidos cuando vieron la edad que tenía Nieves y comprobaron que le tenían que dar el apto en su renovación del carnet, aunque ella no las tuviera todas consigo, pero todo lo contario, incluso la felicitaron diciéndola: "Nieves, hay gente joven que no lo hacen como tú"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Solo le han puesto un límite, que no coja el coche más allá de un radio de 20 kilómetros de su casa, pero no le han puesto límites de velocidad: El único límite que le han puesto es que tiene que moverse en un radio de 20 km, pero nada de límites de velocidad: "Ando despacio, pero tan despacito, no".

Nieves ha confesado que se siente más segura dentro del coche que fuera: "Tengo miedo a caerme, ¿sabes?". Pero su confianza le impulsa a seguir valiéndose por ella misma mientras todos sus reflejos se sigan manteniendo tan activos como ella.