También está acusado de agredir sexualmente a una de sus propias hijas, que tenía 13 años en el momento de los presuntos hechos

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El padre de Yéremi Vargas, niño desaparecido en Gran Canaria en 2007, ha sido encarcelado tras ser condenado a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a la hija de su expareja. Tal y como se ha contado en el programa 'Vamos A Ver', Juan Francisco Vargas ingresó este fin de semana en la prisión de Las Palmas, un año después de que un juez lo declarara culpable de abuso sexual contra una niña de 12 años.

La sentencia, dictada en mayo de 2025, lo condenó a cuatro años de cárcel, pero el agresor había permanecido en libertad mientras interponía recursos para alargar el proceso y evitar su entrada en prisión.

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La madre de la víctima ha expresado su alivio tras conocer el ingreso en prisión del agresor: "Han sido seis años de lucha viendo cómo estaba en libertad. Al fin se hizo justicia. Al fin ya duermo tranquila porque está pagando lo que le hizo a mi niña."

Los hechos ocurrieron en 2020 en Fuerteventura, cuando Vargas convivía con su entonces pareja y la hija de esta. Según la investigación, tras dormirse junto a la madre y la menor, el condenado aprovechó la ausencia de su pareja para coger la mano de la niña y obligarla a tocar sus genitales. La víctima relató lo sucedido a su hermana mayor una semana después, lo que desencadenó la denuncia.

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El acusado lo niega, pero las pruebas lo incriminan

Durante el juicio, Vargas negó los hechos e intentó justificarse alegando que estaba dormido cuando su hija lo despertó acusándolo. Afirmó que "de los nervios" se desmayó al escuchar las acusaciones. Sin embargo, el juez consideró probada la agresión, apoyándose en los testimonios de las psicólogas forenses que evaluaron a la víctima. Las profesionales concluyeron que la menor decía la verdad y que no tenía intención alguna de perjudicar al acusado.

Este no es el único proceso judicial que enfrenta Juan Francisco Vargas. También está acusado de agredir sexualmente a una de sus propias hijas, que tenía 13 años en el momento de los presuntos hechos. Según la denuncia, llegó a amenazarla con un cuchillo para que no revelara lo ocurrido. Este segundo proceso deberá seguirlo ahora desde prisión.