Jonathan Andic era el único acompañante el día de la muerte de su padre

Las claves del caso de la muerte de Isak Andic: de su caída a la autopsia y la detención de su hijo, acusado de homicidio

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

Jonathan Andic, que era el único acompañante el día de la muerte de su padre, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), a donde será trasladado en las próximas horas para prestar declaración.

La investigación por homicidio

La juez archivó provisionalmente el pasado mes de enero de 2025 la causa abierta por la muerte de Andic al no ver indicios de delito, tras recibir un informe de los Mossos que apuntaban a que el empresario había fallecido en un accidente de montaña.

Los Mossos concluyeron que Andic, que había salido de excursión con su hijo mayor para hacer una ruta por las cuevas de salitre de Collbató, resbaló en uno de los senderos y cayó al vacío desde unos 150 metros de altura.

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Dos meses después, la jueza reabrió la investigación para encargar nuevas diligencias solicitadas por los Mossos d’Esquadra, quienes además de tomar declaración a los familiares del fallecido analizaron la geolocalización de los móviles de Isak Andic sin ningún resultado concluyente sobre las circunstancias del suceso.

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Las sospechas sobre Jonathan

Tras la muerte del empresario, ciertas incongruencias en la declaración de Jonathan Andic levantaron las sospechas de los Mossos d’Esquadra, que plantearon a la jueza instructora nuevas diligencias mientras investigaban el caso como un posible homicidio.

En el marco de esa investigación, la policía catalana requirió el pasado al hijo del empresario que les entregara su teléfono móvil, con el fin de analizar los movimientos del dispositivo el día de los hechos, así como las llamadas y mensajes que intercambió con su padre los días previos a su muerte.

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Los investigadores analizan los mensajes con el fin de hallar indicios que apuntalen su hipótesis de que Jonathan Andic tenía una mala relación con su padre, una cuestión que la defensa desmiente categóricamente.

Además, los agentes descubrieron que Jonathan había acudido a la zona donde su padre se cayó dos días antes de que ambos realizaran esa ruta de senderismo. Así lo admitió él mismo, según una publicación de 'El Español', si bien dijo que lo que pretendía era "inspeccionar la zona para familiarizarse con el sendero y preparar la excursión", "preocupado por el bienestar de su padre", como apuntó su defensa.

La autopsia, clave en la investigación

'El Español' publicó también, a finales de abril de 2026, que la autopsia del fundador de Mango revelaba que "sus manos no se presenta ninguna herida compatible con haberse intentado agarrar o defenderse de una posible caída".

"Esta reacción es natural cuando alguien sufre una caída accidental: el cuerpo tiende instintivamente a buscar apoyo para evitarla. En cambio, si una tercera persona empuja a la víctima o se produce una situación excepcional, como un desmayo, el cuerpo no reacciona ante el peligro y la persona cae directamente”, explicó el periodista Ruiz Aguilar en 'El Tiempo Justo'.