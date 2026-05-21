Pedro Jiménez 21 MAY 2026 - 17:35h.

La defensa de Jonathan Andic cuestiona a los Mossos d'Esquadra: "Ignoraron a dos testigos esenciales"

Jonathan Andic y "la forma sospechosa" en que se deshizo de whatsapps anteriores a la muerte de su padre: "Cambió el terminal por otro borrando el contenido del antiguo"

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, actualmente en libertad pero investigado después de haber pagado una fianza de un millón de euros, ha solicitado a la jueza que instruye el caso declarar, para rebatir todas las imprecisiones que según él contiene la investigación de los Mossos d'Esquadra. Alfonso Egea ha dado todos los detalles acerca de los testigos que conforman el caso Andic.

Y es que no son solo imprecisiones, sino también ausiencias que ha detectado la propia defensa de Jonathan Andic: "Aparte de investigado, fue testigo de la caída de su padre". Pero... ¿quiénes son esas personas más desconocidas de la investigación?

Los testigos clave

En primer lugar, hay una imprecisión que la defensa de Andic ha dado a conocer: "Las dos primeras personas que vieron a Andic después de que su padre se precipitara eran dos escaladores, de los que no hay ni rastro, no se les tomó declaración, los Mossos d'Esquadra no les consideraron importante: "Se encontraron con él media hora después de la caída del padre". Lo que significa una pista de por dónde va a ir la defensa de Jonathan Andic.

Por otro lado, están los operadores del 112 que hablaron con el heredero del imperio de Mango después de la muerte de su padre. Había un total de dos llamadas telefónicas realizadas por Andic a Emergencias y una llamada que él recibió. En las tres dio versiones no coincidentes, pero "Andic quiere ahora explicar por qué ocurrió de esta manera".

La clave del guardaespaldas

Además, hay un dato importante en toda esta investigación, que conocíamos desde el principio: la ausencia del guardaespaldas de Isak Andic en el momento de su caída por el precipicio. Según Andic, el guardaespaldas no estaba presente según Andic, porque era una conversación privada entre padre e hijo. Los investigadores creen que él propició que el guardaespaldas no estuviera presente para que no hubiera un testigo de lo sucedido.

También hay que hablar de Estefanía Knuth, la que era la pareja de Isak Andic, la "madrasta" de Jonathan Andic, una mujer que aseguró en su momento que la relación entre el padre y el hijo "era mala", asegura Alfonso Egea en 'El tiempo justo'.

Por último, el periodista ha querido destacar los mensajes que Jonathan Andic no pudo borrar ni deshacerse de ellos, quedándose -entre otras cosas- acreditado por qué se reunieron padre e hijo aquel día. Además, en un segundo mensaje, la jueza asegura haber detectado escritos del investigado donde decía sentir "odio, rencor, ideas de muerte...": "Jonathan Andic dejó por escrito que tenía que encontrar una solución única para recibir la herencia en vida".