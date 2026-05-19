La existencia de un informe definitivo de la Policía Judicial ha sido clave para que la jueza ordene la detención urgente de Jonathan Andic

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Una caída mortal, un hijo como único testigo y un relato lleno de contradicciones que comenzó a desmoronarse desde el primer minuto. En su declaración, Jonathan Andic aseguró primero que había llamado a emergencias justo después del accidente, pero más tarde cambió su versión y afirmó que antes había llamado a su madrastra.

Padre e hijo habían salido de ruta para reconciliarse tras años de tensiones familiares relacionadas con el control de la empresa. Durante el recorrido estuvieron completamente solos. Jonathan sostiene que caminaba unos metros por delante y que se giró al oír el ruido de unas piedras, justo en el momento en que su padre caía al vacío.

Julio César Aguilar, periodista de 'El Español': "El motivo por el que se le detiene ahora es que, por fin, existe un informe final de la Policía Judicial"

‘El tiempo justo’ ha hablado en directo con Julio César Aguilar, periodista de 'El Español', sobre la detención del hijo del dueño de Mango: “El motivo por el que se le detiene ahora es que, por fin, existe un informe final de la Policía Judicial. La jueza lo ha abierto, lo ha leído y ha decidido que Jonathan Andic debía ser detenido de manera urgente para prestar declaración”.

Además, explica que la geolocalización de los teléfonos ha sido clave: “La localización del teléfono móvil es muy importante y tiene mucho que ver con que la situación se produzca ahora, porque esos datos no se han podido obtener hasta hace relativamente poco”.