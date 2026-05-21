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Joaquín Prat sorprendía con una tortilla gourmet a los colaboradores de 'El tiempo justo' Leticia Requejo, Irene Rosales, Antonio Montero y Alexia Rivas. Sin embargo, el presentador les pedía que se pusiesen un antifaz para probar el plato, ya que debían adivinar lo que contenía.

Todo ha venido después de que en el programa de Telecinco hayan debatido sobre las fuertes diferencias socioeconómicas con las que vivimos los españoles en 2026. Hay quienes no se podrían permitir por ejemplo este producto gourmet, ya que cuesta unos 90 euros aproximadamente. Ahora bien, ¿qué es lo que incluye esta tortilla de patatas que ha dejado asombrados a los colaboradores?

El plato, conseguido gracias al proyecto de dos empresarios andaluces

Los cuatro rostros se han quitado el antifaz y han descubierto que el plato estaba hecho con tenebrios, conocidos como los "gusanos de la harina". Desde la localidad onubense de Hinojos, dos empresarios sevillanos que han conseguido crear una granja de estos insectos para hacerlos comestibles en forma de harina, aceite o snacks para deportistas.

"Se me ha atravesado", reconocía Leticia Requejo. Por su parte, Irene Rosales aseguraba que daba su aprobación a la elaboración. "A mí si me ha gustado, os apoyo", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.