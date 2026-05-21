En Europa, de 2006 a 2019, 93 menores fueron olvidados en el coche

El padre de la niña de dos años muerta en Brión se olvidó de su hija en el interior del coche tras recibir una llamada al pasar por delante de su centro de trabajo

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En Brión, A Coruña, un trágico despiste ha provocado la muerte de una niña de dos años, después de que su padre olvidara a la pequeña en el interior del coche durante horas. Un incidente que sobrecoge y que no es la primera vez que pasa.

En lo que va de año, es el segundo caso de este tipo que se da en España. La causa parece clara: el estrés puede bloquear la capacidad de concentración. "El estrés altera el funcionamiento del córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la atención", explica José Antonio Galiani, psicólogo de Galiani Salud Mental.

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Un bloqueo que impide recordar qué se ha hecho y qué falta por hacer. "Un estímulo distractor, como una llamada de teléfono urgente, hace como una especie de barrido y de olvido de todo lo que estaba detrás del cerebro. Prioriza esa urgencia inmediata y reduce la capacidad de atención", señala el experto.

La tecnología como ayuda

Una sobrecarga mental con consecuencias difíciles de asumir. En Europa, de 2006 a 2019, 93 menores fueron olvidados en el coche. "Las circunstancias externas hacen que, desgraciadamente, la memoria se pierda", subraya Bernardo Hernández, de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.

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El sector del automóvil toma consciencia. Los nuevos vehículos ya preguntan si se han bajado todos y piden comprobar que no queda nadie en los asientos traseros. Otros incluyen sensores de detección de niños olvidados.

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"Nos va a avisar con la alarma y nos va a llegar una notificación al móvil", señala Jesús Camino, manager de Syrsa. "Este tipo de sensores, que son sensores de presencia, pueden estar incorporados en cualquier tipo de vehículo", añade Juan Manuel Escaño, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros.

Pero no todo el mundo se puede permitir estos sistemas de seguridad. "También se está evidenciando que quizá la seguridad vial cuesta dinero", opina Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.