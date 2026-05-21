Claudia Barraso 21 MAY 2026 - 20:43h.

El Zoologischer Garten Berlin ha compartido las imágenes del primer baño de una cría de hipopótamo

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La cría de un hipopótamo se ha vuelto famosa después de que el Zoologischer Garten Berlin compartiese unas imágenes de su primer baño al aire libre tras diez días de su nacimiento. El animal nació el pasado 9 de mayo y, aunque todavía no tiene nombre, las imágenes ha conmovido a mucha gente.

En su cara se podría leer que la cría estaba muy feliz de poder disfrutar de su primer baño, ya que es una especie que le gusta estar en el agua. Los responsables de esta cría han confirmado que evoluciona favorablemente y gana peso de forma constante. En el último control alcanzó ya los 10 kilos, casi el doble de lo que pesaba al nacer.

"La pequeña bebe con regularidad y gana peso de forma constante. En un pesaje reciente, ya alcanzó los 10 kilogramos, casi duplicando su peso al nacer de 5,9 kg en tan solo 10 días", explica el Dr. Florian Sicks, conservador de mamíferos. La recién nacida se encuentra actualmente con su madre, Debbie, en la zona protegida tras bambalinas, donde explora cada vez con más confianza su entorno”, han confirmado desde la página web del zoo.

Los baños son más importantes para las crías

Las primeras semanas de crianza son esenciales y muy delicadas y por ello tanto la madre como la cría se encuentran en un lugar tranquilo donde pueda desarrollarse hasta haber cumplido varios meses. Su piel, una de las partes más importantes del animal, todavía se encuentra en desarrollo y un baño de estos es más importante de lo que las personas puedan imaginar.

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"Para el equipo de cuidado animal, estos baños son mucho más que una simple escena adorable; contribuyen al cuidado de la piel de los animales y también ayudan a que las crías se familiaricen poco a poco con este nuevo elemento. Sin embargo, pasará algún tiempo antes de que la pequeña recién llegada sea visible para los visitantes del zoológico".