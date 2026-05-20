El parque temático Puy du Fou España ha reconocido que se produjeron "enterramientos irregulares" de animales durante años y ha despedido a sus responsables tras una investigación interna

Puy du Fou inicia una investigación interna ante la probable existencia de un "cementerio de animales"

Compartir







ToledoEl parque temático Puy du Fou de Toledo saltaba a los principales medios de comunicación de España hace tan solo unos días al conocerse una información publicada por 'elDiario.es' en la que se aseguraba que varios trabajadores habrían estado enterrando cadáveres de animales en el centro durante años. Al parecer y según una denuncia emitida por Ecologistas en Acción, el recinto del parque toledano habría sido un auténtico "cementerio de animales".

Nada más conocerse esta información, fuentes de la empresa iniciaban una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos que pudieran haber ocurrido y, en su caso, depurar las responsabilidades correspondientes. Además, desde la organización se aseguraba que el parque se había puesto en contacto con las autoridades competentes, a las que ha manifestaban su "plena disposición a colaborar y cooperar en todo lo que resulte necesario".

Puy du Fou en España reconoce los "enterramientos irregulares" de animales

Pues bien, tras varios días trabajando en esta investigación interna desde Puy du Fou se ha confirmado que sí se ha llegado a enterrar animales en las inmediaciones del recinto. Desde el parque se reconoce que se enterraron animales dentro del parque y, confirman, que se ha despedido a tres de los trabajadores a los que consideran responsables.

PUEDE INTERESARTE Incendio en Puy du Fou, en Toledo

El escándalo que se ha asumido desde Puy du Fou fue publicado por 'elDiario.es' y por los ecologistas que apuntaban a que había un "cementerio de animales" dentro del recinto al menos durante cuatro años y que varios responsables obligaban a los trabajadores a enterrar a parte de la fauna que moría, como ocas, ovejas, gallinas o conejos, entre otros, a pesar de que la normativa obliga a que los animales muertos deben ser puestos a disposición de un gestor autorizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora, la organización de Puy du Fou España reconoce que "se ha detectado que algunos responsables de animales han llevado a cabo irregularidades aisladas relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas para la retirada y gestión de cadáveres de animales fallecidos"

No obstante, el parque temático también ha destacado que, una vez finalizada la investigación, no se han encontrado "indicios ni testimonios que apunten a que se haya llevado a cabo ninguna irregularidad con posterioridad a dicha fecha". Puy du Fou en España ha reconocido los "enterramientos irregulares" de animales y el despido de sus responsables a través de un comunicado emitido a los medios de comunicación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El comunicado íntegro de Puy du Fou España

"Tras las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre supuestas irregularidades en el cuidado y la gestión de los animales en Puy du Fou España, la dirección del parque inició una investigación interna con el objetivo de verificar si en algún momento pudieron producirse algunas divergencias de criterios a la hora de cumplir con los procedimientos internos de bienestar animal que promulga Puy du Fou España.

En el marco de dicha investigación, la compañía ha realizado una revisión exhaustiva de sus procedimientos internos de bienestar animal, recabando y analizando la información interna pertinente en coordinación con los equipos responsables.

A continuación, se detallan los principales hallazgos derivados de dicha investigación interna:

Identificación y registro de animales

En lo que respecta a la identificación de las especies, se actúa conforme a lo establecido en el Real Decreto 787/2023, por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies de animales terrestres en cautividad.

Esta normativa establece sistemas y plazos de identificación diferentes en función de cada especie. Por ello, cuando nace un animal —ya sea en el propio parque o en otra explotación o ganadería—, la colocación de los medios de identificación y las correspondientes comunicaciones registrales se realizan dentro de los plazos máximos legalmente previstos para cada especie y, en todo caso, antes de que el animal abandone la explotación o sea objeto de movimiento, conforme a la normativa vigente.

Por este motivo, determinados animales nacidos en el parque pueden encontrarse dentro del periodo legalmente previsto para completar su identificación individual y las correspondientes comunicaciones registrales, conforme a los plazos establecidos para cada especie por la normativa vigente. En el caso de los animales procedentes de otras explotaciones o ganaderías, estos acceden a las instalaciones identificados y documentados conforme a los requisitos exigidos para su traslado y movimiento.

Protocolos de recogida y tratamiento en caso de fallecimiento de animales

Desde la apertura del parque, existen convenios con distintas entidades para la recogida y tratamiento en caso de fallecimiento de animales. En el caso de Puy du Fou España, interviene la empresa SECANIM, responsable de la retirada y gestión de los cadáveres. Una vez confirmado el fallecimiento del animal, se contacta con dicha empresa y, a su vez, se procede a trasladar al animal a un contenedor específicamente designado para esta función. Los responsables de SECANIM recogen el cadáver y levantan acta de esa retirada. Esta acta permite acreditar la correcta gestión del cadáver conforme a la normativa vigente. Para aquellos animales en los que la normativa establece sistemas de identificación individualizados, dicho justificante permite, además, comunicar a la Administración competente (OCA) la correspondiente baja del animal para mantener actualizados los censos y registros aplicables.

En este punto, se ha detectado que algunos responsables del equipo de animales han llevado a cabo irregularidades aisladas relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas para la retirada y gestión de cadáveres de animales fallecidos.

En concreto, se ha constatado que, en determinados casos, se procedió al enterramiento de animales dentro del recinto del parque. Estas actuaciones se realizaron con animales que se encontraban dentro del plazo legalmente previsto para su identificación y registro y que, por tanto, todavía no estaban dados de alta ante la Administración, así como con animales pertenecientes a especies cuyo sistema de control no exige la comunicación individual de la baja. Aprovechando estas circunstancias, algunos responsables del equipo de animales incumplieron los protocolos establecidos para la retirada y gestión de los animales fallecidos, actuando al margen de los procedimientos y la ética del parque.

La investigación interna ha permitido identificar algunos casos relacionados con este tipo de actuaciones individuales que, presuntamente, se habrían producido entre 2021 y julio de 2025, sin que haya indicios ni testimonios que apunten a que se haya llevado a cabo ninguna irregularidad con posterioridad a dicha fecha.

Puy du Fou España condena rotundamente las prácticas individuales irregulares detectadas en relación con la retirada y gestión de determinados animales fallecidos, así como el tono y las expresiones contenidas en algunos de los mensajes difundidos, no solo por ser contrarios a la normativa vigente y los procedimientos internos, sino también por resultar totalmente incompatibles con los valores, principios y estándares de cuidado y bienestar animal del parque. Puy du Fou España no tolera ningún comportamiento de este tipo y, por tanto, ha tomado las medidas necesarias con respecto a los casos puntuales detectados.

Imagen descontextualizada

En relación con la imagen difundida en la que aparecen varios vehículos y que se relacionaba con supuestas actuaciones vinculadas al desenterramiento de animales dentro del recinto del parque, la investigación interna ha permitido constatar que no tenía nada que ver con ningún tema relacionado con los animales. Esta imagen corresponde a trabajos específicos llevados a cabo por el equipo de bomberos del parque entre finales de octubre y finales de noviembre de 2025.

Estos trabajos consistieron en actuaciones de tratamiento de restos de poda y localización de una antigua tubería de agua en desuso dentro del recinto.

Bienestar animal

En lo relativo a las cuestiones vinculadas al bienestar animal, la investigación interna ha permitido recabar información y testimonios sobre posibles conductas aisladas incompatibles con la normativa vigente y los estándares de cuidado exigidos en el parque, particularmente en aspectos relativos al trato dispensado a los animales y a sus condiciones de alimentación.

En este sentido, el compromiso de Puy du Fou España con el bienestar animal es absoluto y seguimos reforzando controles, supervisión y formación para prevenir cualquier incidente y proteger siempre a los animales a nuestro cargo.

Como compañía, en total oposición a estas anomalías, trabajamos activamente con distintas especies en peligro de extinción. Ejemplo de ello son la oveja carranzana o el Conejo Gigante español, cuya preservación realizamos en colaboración con la Asociación para la Recuperación del Conejo Gigante. Mantenemos reuniones recurrentes con ellos, compartiendo aprendizajes y áreas de mejora. Gracias a esta colaboración, actualmente aseguramos alrededor de 15 ejemplares de esta especie en el parque, incluyendo nuevas crías nacidas en nuestras instalaciones.

El parque cuenta con un equipo formado por asistentes sanitarios y auxiliares de veterinaria que se encargan del cuidado integral de los animales: alimentación, limpieza, curas diarias y labores de manejo y doma, según corresponda a cada especie. Todos los integrantes del equipo disponen de la formación necesaria en bienestar animal en explotaciones ganaderas para especies bovinas, aves y dromedarios, expedido por la entidad INOKUA y exigido por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

Además, el parque cuenta con un equipo de veterinarios externos, especializados por especies: dos para animales de granja, dos para caballos y uno para cetrería, además de un acuerdo con la Clínica Taimyr de Madrid. Adicionalmente, para caballería, bueyes y mulos, el protocolo incluye revisiones semanales por parte de un herrador.

Conocimiento por parte de la dirección de Puy du Fou España

La dirección de Puy du Fou España recibió a finales de septiembre de 2025 una comunicación de una persona externa al parque relacionada con cuestiones vinculadas al bienestar animal y determinadas prácticas dentro del equipo de animales. A raíz de ello, se aseguraron los sistemas internos de vigilancia para tratar de detectar dichas irregularidades, en el caso de que efectivamente se estuvieran produciendo, sin encontrarse en aquel entonces ningún indicio que confirmase las acusaciones.

Semanas después, el 16 de octubre de 2025, se recibió una denuncia anónima relacionada con el supuesto entierro de animales en el recinto. Ese mismo día, se produjo una inspección presencial por parte de la Policía Local de Toledo en las instalaciones del parque. Tras dicha inspección, la Policía no encontró indicio alguno que justificara las acusaciones y así lo reflejó en el acta policial correspondiente.

La investigación interna realizada ha permitido acreditar, a partir del análisis y contraste de nueva información y testimonios recabados, actuaciones irregulares aisladas que se habrían producido presuntamente entre 2021 y julio de 2025, sin que exista constancia de irregularidades en materia de registros. No obstante, dichas prácticas ya no se estaban produciendo en el momento en el que se realizaron las comprobaciones internas y la inspección policial, llevadas a cabo en otoño de 2025, motivo por el que la información disponible no permitió confirmar las acusaciones realizadas.

Medidas adoptadas

Durante el desarrollo de la investigación interna, Puy du Fou España acordó la suspensión cautelar de tres integrantes del equipo de animales y, una vez concluido el proceso y a la vista de los hechos acreditados, ha decidido extinguir la relación laboral de estos tres empleados, al considerar que no han cumplido con los procedimientos internos de bienestar animal que promulga Puy du Fou España.

Compromisos de Puy du Fou España

En línea con los valores y principios de Puy du Fou España y con el objetivo de reforzar los mecanismos internos de control, asegurar la correcta aplicación de los protocolos y garantizar los más altos estándares de bienestar animal, Puy du Fou España se compromete a poner en marcha los siguientes compromisos: