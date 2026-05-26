El personal del hostal comprobó que faltaban diferentes objetos, entre ellos la televisión y un aparato de climatización

La pareja fue detenida acusada de los delitos de daños y robo

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SalamancaLa Policía Nacional ha detenido a una pareja en Salamanca acusada de provocar daños y robar varios objetos de una habitación de un hostal en el que se alojaron durante cerca de tres semanas en la capital.

Los hechos ocurrieron este pasado sábado, 23 de mayo, cuando la pareja abandonó la habitación sin entregar la llave, asegurando que la habían perdido. Cuando el personal del establecimiento entró a la habitación, comprobó que faltaban diferentes objetos, entre ellos la televisión y un aparato de climatización. Además, se observaban cuantiosos daños en la habitación.

Intentaron robar también un monitor de recepción

Además, según recoge la investigación, durante la última noche de estancia la mujer había manipulado la puerta de la recepción para intentar llevarse el monitor de un ordenador, aunque finalmente no lo consiguió.

Al día siguiente de los hechos, el personal de limpieza del establecimiento descubrió que la pareja había vuelto a acceder a la habitación. Ambos salieron voluntariamente, asegurando que habían vuelto a recoger unas pertenencias olvidadas.

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Desde el establecimiento dieron aviso a las autoridades, que acudieron al lugar y comprobaron los daños y la sustracción de los objetos y procedieron a la identificación de los sospechosos, que finalmente fueron detenidos acusados de los delitos de daños y robo, y fueron trasladados a dependencias policiales.