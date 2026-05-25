Carlos Plá Valencia, 25 MAY 2026 - 11:48h.

Este videógrafo asegura que el equipo sustraído tiene un valor de más de 10.000 euros sin contar todo el material grabado de clientes que ya no puede recuperar ni entregar

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El pasado sábado 23 de mayo, Javier Ortega, un joven videógrafo valenciano, estaba grabando un acto en la localidad de Benaguasil (Valencia), cuando descubrió que le acababan de robar todo su equipo. "Un pequeño despiste de un compañero mío y todo fuera", explica Javier.

En un vídeo que ha subido a sus redes sociales y que se ha hecho viral, este joven que solo lleva un año trabajando como autónomo cuenta lo que le supone este robo a nivel laboral. "Ya no solo es todo el material que es muy caro, es el contenido que hay ahí que son para clientes, para servicios que estoy ofreciendo, ya no llego a tiempo para entregarlo. La cantidad de dinero que he perdido es brutal", asegura.

Javier explica que los objetivos, los discos duros y los ordenadores sustraídos tienen un valor de más de 6.000 euros, aunque en una publicación posterior eleva esa cifra a más de 10.000. "Para un autónomo que acaba de empezar lo que cuesta conseguir eso es una barbaridad, no sabéis lo difícil que es conseguir una cámara, un objetivo, construir un pequeño proyecto, frustra muchísimo".

Un robo que le supone un grave contratiempo como profesional. "Me para a nivel de servicios todo lo que quiera hacer".

La única buena noticia es que mantiene la cámara porque cuando se produjo la sustracción la llevaba consigo. "Gracias a Dios puedo seguir haciendo contenido".

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Recompensa de 1.000 euros

Tras relatar lo sucedido, Javier llega a ofrecer una recompensa a la persona que le ayude a recuperar el valioso equipo y pide la máxima difusión del vídeo. "Si alguien lo puedo encontrar, de verdad le pago 500, la pago 1.000 euros si hace falta por ese material", asegura.

Tras viralizarse el vídeo en redes sociales, el joven ha recibido centenares de muestra de apoyo y han sido los propios usuarios los que le propusieron abrir un crowdfunding para poder recibir ayuda económica para relanzar su proyecto. Finalmente, aunque tenía dudas ha abierto una petición en la plataforma GoFundme. "Aunque me humille tremendamente, lo dejo aquí. Han pasado dos días y la mochila sigue sin aparecer. Cualquier ayuda es bienvenida".