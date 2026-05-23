Iván Sevilla 23 MAY 2026 - 19:33h.

Con más de 30 antecedentes, el presunto ladrón grabado por cámaras de vigilancia actuaba de noche

Entre los objetos sustraídos por el joven había ropa, calzado, mochilas, herramientas y llaves de casas

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BarcelonaUn joven fue detenido el 13 de mayo acusado de cometer 18 robos en vehículos de un aparcamiento privado ubicado en el barrio del Eixample de Barcelona capital. Lo más llamativo es que rompía los cristales con un extintor.

Las cámaras de vigilancia instaladas en el interior del parquin lo grabaron accediendo allí cargado en sus brazos con el artefacto que se usa para apagar fuegos. Aunque él lo utilizaba para otro fin muy diferente.

No tenía ni que forzar los coches porque directamente lanzaba ese objeto contra las lunas para fracturarlas por completo y poder introducir parte de su cuerpo en los turismos, con la finalidad de sustraer todo lo que viese.

En las imágenes se aprecia cómo se llevaba, a través de este modus operandi, ropa, calzado, mochilas, etcétera. Los Mossos d'Esquadra han informado de que robó también herramientas valoradas en 200 euros y llaves de entrar en casa.

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El arrestado, de 23 años, pudo ser identificado gracias a los vídeos, ya que apenas tomaba precauciones para actuar. Solo aprovechaba, en la mayoría de ocasiones, horas nocturnas para no ser descubierto in fraganti.

Un delincuente reincidente con más de 30 antecedentes

Los agentes empezaron a investigar en febrero tras incrementarse los casos de afectados que dejaban sus vehículos en el aparcamiento y, al día siguiente, se encontraban cristales rotos y saqueo de sus pertenencias.

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Han admitido que ocasionaba importantes daños a las víctimas, en el plano económico, ya que tenían que reparar las lunas tras ser víctimas de unos hechos que repetía con frecuencia.

La policía catalana ha detallado que el joven acumula 33 antecedentes por delitos contra el patrimonio, especialmente robos con fuerza en el interior de automóviles. Por lo que es un delincuente reincidente.

Además de otros 10 antecedentes por parte de la Policía Nacional, resulta que el detenido había quedado en libertad después de ingresar en prisión durante breves periodos. Al salir, retomaba su actividad delictiva.