Alcasec ha llegado a un acuerdo de conformidad con la fiscal por la que esta ha rebajado su petición inicial de tres años de cárcel

José Luis Huertas, 'Alcasec', es uno de los hackers españoles más peligrosos por el impacto en la seguridad que han tenido sus ciberataques

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El hacker José Luis Huertas, 'Alcasec', ha aceptado en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional ser condenado a dos años y siete meses de prisión por robar más de medio millón de datos bancarios de ciudadanos en un ataque informático en octubre de 2022 al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alcasec ha llegado este miércoles 27 de mayo a un acuerdo de conformidad con la fiscal por la que esta ha rebajado su petición inicial de tres años de cárcel al aplicarle la circunstancia atenuante de confesión a los delitos cometidos y reconocidos por el acusado, de acceso ilegal a sistemas informáticos y descubrimiento y revelación de secretos.

Juicio para otros hackers

Otros hackers también se han presentado ante la justicia. Han llegado a una conformidad con la fiscal el también hacker Daniel B.E. y Juan Carlos O.G., que han confesado y aceptado dos años y dos meses de prisión el primero como cooperador, y Juan Carlos O.G., que ha asumido una condena de un año y tres meses de cárcel por descubrimiento de secretos.

La sentencia final difiere de lo que en un principio quería la fiscal, que había pedido para estos delincuentes cuatro años y cuatro meses y tres años y cuatro meses, respectivamente.

El caso Alcasec

José Luis Huertas, 'Alcasec', es uno de los hackers españoles más conocidos y peligrosos por el gran impacto en la seguridad que han tenido sus ciberataques. Tanto, que él mismo llegó a jactarse de tener datos del 90% de los españoles.

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Huertas, con poco más de 21 años acumula detenciones por ataques que han comprometido la seguridad del Estado (entre otros a las bases de datos de la Policía o al Punto Neutro Judicial) y de los que ha obtenido información vendida posteriormente en el mercado ilícito por importe de casi 2 millones de euros.

Siendo menor de edad ya accedió a las bases de la Dirección General de la Policía, lo que propició su primera detención, en la que le asistió como abogado el exsecretario de Estado de Interior del PP Francisco Martínez, con el que fue detenido en el año 2025 por la llamada 'Operación Borraska'.