Alerta a quienes tengan hijos: las ayudas que se pueden cobrar en 2026 y que muchos desconocen

El mapa de prestaciones disponibles en 2026 incluye deducciones fiscales, complementos mensuales por menor, permisos retribuidos y derechos laborales ampliados

La prestación de 200 euros al mes por hijo que prepara el Gobierno: qué se sabe hoy y cuándo podría llegar

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No hace falta estar en situación de pobreza para tener derecho a ayudas económicas por tener hijos. El mapa de prestaciones disponibles en 2026 incluye deducciones fiscales, complementos mensuales por menor, permisos retribuidos y derechos laborales ampliados que aplican a familias con ingresos medios y bajos, y que en una proporción significativa siguen sin solicitarse.

Deducción por maternidad y 'cheque guardería'

La primera ayuda que muchas madres no reclaman es fiscal. La deducción por maternidad es un beneficio fiscal que permite a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años reducir su cuota tributaria o recibir una devolución directa de hasta 1.200 euros anuales por hijo, más hasta 1.000 euros adicionales si pagan guardería o centro de educación infantil autorizado.

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La deducción se aplica independientemente de si la declaración sale a pagar, a devolver o a cero. Puede cobrarse de dos formas: en la declaración anual de la renta, o de manera anticipada a razón de 100 euros mensuales mediante el modelo 140, presentado ante la Agencia Tributaria. Existe la posibilidad de cobrarla de forma anticipada mes a mes sin esperar a la declaración anual, algo que muchas empleadas desconocen. El incremento por guardería —hasta 1.000 euros— no puede anticiparse y se aplica directamente en la declaración. Para acceder al importe máximo de 2.200 euros se necesita estar dado de alta en la Seguridad Social y haber abonado gastos de guardería autorizada durante el año.

El CAPI: hasta 115 euros al mes por hijo

El Complemento de Ayuda para la Infancia es una prestación mensual de la Seguridad Social diseñada para reducir la pobreza infantil. Sus cuantías oficiales para 2026, publicadas directamente por el Ministerio de Inclusión, son: menores de tres años: 115 euros al mes; mayores de tres años y menores de seis años: 80,50 euros al mes; mayores de seis años y menores de 18 años: 57,50 euros al mes.

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El dato más revelador sobre por qué esta ayuda existe se puede extraer de un informe de Plataforma de Infancia estima que hasta el 72% de las familias potencialmente beneficiarias no solicita el CAPI. El estudio apunta al desconocimiento como la causa más probable: la mayoría de esos hogares no sabe que puede beneficiarse de la ayuda.

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El CAPI puede cobrarse sin necesidad de recibir el Ingreso Mínimo Vital. El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Los ingresos no pueden superar el 300% de la renta garantizada del IMV para el tipo de hogar concreto. La solicitud se tramita presentando el formulario del IMV en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o presencialmente con cita previa, y el propio organismo dispone de un simulador para comprobar el derecho antes de iniciar el trámite.

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El permiso por nacimiento ampliado

Desde agosto de 2025, el permiso por nacimiento y cuidado del menor es de 19 semanas retribuidas por progenitor para familias biparentales, y de 32 para familias monoparentales. A partir del 1 de enero de 2026, el permiso por nacimiento, adopción o cuidado del menor en España se amplía hasta 19 semanas retribuidas por progenitor, según el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio. La prestación la abona directamente la Seguridad Social al 100% de la base reguladora, no la empresa.

Pero hay un derecho que miles de familias están dejando caducar sin saberlo. Quienes tuvieron hijos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 tienen derecho a dos semanas adicionales retribuidas, que son cuatro en el caso de familias monoparentales, para el cuidado del menor, que pueden disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo cumpla ocho años. El Instituto Nacional de la Seguridad Social puso en marcha una campaña informativa para comunicar a los 365.747 progenitores potencialmente beneficiarios de que pueden solicitar las dos semanas adicionales desde el 1 de enero de 2026 y hasta que el menor cumpla ocho años.

La solicitud puede presentarse electrónicamente a través del portal Tu Seguridad Social, con un mínimo de 15 días de antelación respecto a la fecha de inicio del disfrute.

Poner en perspectiva estas ayudas sobre una familia concreta es la forma más clara de entender lo que está en juego. Una madre trabajadora con un bebé de un año que va a guardería puede recibir 1.200 euros por la deducción por maternidad más hasta 1.000 euros adicionales por los gastos de guardería,en total, hasta 2.200 euros en la declaración de la renta, y simultáneamente cobrar 115 euros al mes por el CAPI durante ese mismo período si cumple los umbrales de renta.

Eso representa hasta 3.580 euros anuales en ayudas compatibles entre sí, sin contar el permiso por nacimiento ya disfrutado. La deducción de maternidad no tributa en el IRPF, de modo que los 1.200 euros, o 2.200 euros si hay guardería, son netos y no aumentan la base imponible de la trabajadora.