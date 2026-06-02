Alberto Rosa 02 JUN 2026 - 18:20h.

El maquillador y creador de contenido Andony Artiles ha denunciado en sus redes sociales un alojamiento de Maspalomas, Gran Canaria

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El maquillador y creador de contenido Andony Artiles ha compartido en sus redes sociales la “horrorífica” experiencia que ha tenido en un alojamiento que alquiló en Maspalomas, al sur de Gran Canaria. Al llegar a su villa, Artiles se encontró con la presencia masiva de cucarachas por toda la vivienda.

El creador de contenido ha explicado que abandonó el alojamiento tras encontrar “más de 400 cucarachas por toda la villa”, además de una piscina en mal estado y la poca higiene del espacio.

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El maquillador señala en el vídeo compartido en redes sociales que él y sus acompañantes estuvieron esperando alrededor de dos horas para acceder a la vivienda porque, supuestamente, la estaban preparando antes de su llegada. Sin embargo, al entrar se encontraron con la increíble escena.

“Había una fiesta de cucarachas”, aseguró Artiles en su denuncia pública. También criticó el lamentable estado de la piscina, incompatible con una estancia turística y aseguró que la vivienda no parecía haber recibido una limpieza adecuada.

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Según cuenta Artiles en el vídeo, la plataforma a través de la que reservaron el alojamiento “no nos quiso dar solución”. Artiles contó que la prioridad era conseguir una alternativa inmediata, ya que no contemplaban seguir en el alojamiento, incluso recibiendo una posible limpieza.

“Prefiero irme”, aseguró. Artiles mostró su preocupación por el impacto que estas situaciones pueden tener en el turismo de las islas. El influencer contó en el vídeo que él mismo gestiona una vivienda vacacional en Fuerteventura y defendió la importancia de mantener este tipo de alojamientos en buenas condiciones. “Nosotros porque vivimos aquí, pero imagínate una persona que venga de fuera con la ilusión de disfrutar de la isla y se encuentre con esto”, lamentó.