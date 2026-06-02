La controversia ha surgido especialmente por un apartado dedicado a la primera eyaculación

La autora del libro propone a los lectores que escriban cómo fue su primera eyaculación y cómo lo celebraron

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El libro infantil 'El semen mola' ha causado polémica por el contenido que ofrece a los menores. Vox y la asociación de Abogados Cristianos han denunciado el material tras calificarlo de "inapropiado y potencialmente dañino para los menores". Según 'ABC', los denunciantes afirman que el libro -escrito por la psicóloga Anna Salvia- puede construir un riesgo de exposición prematura a la sexualidad explícita.

La controversia ha surgido especialmente por un apartado dedicado a la primera eyaculación. La autora del libro propone a los lectores que escriban cómo fue su primera eyaculación y cómo lo celebraron. Así, incluye imágenes del momento y de la eventual fiesta de después. Muchos usuarios se han mostrado sorprendidos en redes sociales por el contenido de esta obra infantil.

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"¿En qué cabeza cabe? ¡Dejen de sexualizar a los niños!", critica Manuel Acosta

El diputado de Vox Manuel Acosta advierte del riesgo que supone este libro para los más pequeños: "Hace poco se viralizó en redes sociales el libro 'El semen mola', disponible en más de 200 bibliotecas públicas de Cataluña. En este execrable manual de perversión de menores aparecen ilustraciones promiscuas, inadecuadas, con la intención de arrebatarle a nuestros menores su inocencia y su infancia".

"Un libro que invita a los pobres niños a hacerse y compartir fotos de su primera eyaculación, entre otras barbaridades. Al permitirlo, el Departamento de Educación de la Generalitat ha traspasado todos los límites de la decencia. ¿En qué cabeza cabe? ¡Dejen de sexualizar a los niños!", critica Acosta en el medio mencionado.

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"Desde luego, no tiene nada de educativo", dice un profesor

Manuel Acosta señala que este libro es la "enésima intentona para ejecutar el plan de la 'doctrina Celaá'": "Se trata de la enésima intentona para ejecutar el plan de la 'doctrina Celaá', aquel que se basaba en que 'Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Estado'. ¡Pues no! Somos los padres, en virtud de la patria potestad, y no las instituciones públicas, quienes tenemos el derecho y la obligación de educar a nuestros hijos".

Para un profesor que ha entrevistado el medio y que no ha querido dar su nombre, este libro "sobrepasa cualquier límite razonable, incluso para un público adulto". "Desde luego, no tiene nada de educativo", añade. Desde Abogados Cristianos, su presidenta Polonia Castellanos, recuerda que su asociación ya había denunciado el reparto del libro en todas las bibliotecas de España.

"Este libro debería ser retirado porque no solo va en contra del deber y la obligación de las Administraciones de neutralidad sino que, además, intenta pervertir a niños cada vez más pequeños con escenas sexuales totalmente explícitas y sin ninguna finalidad. Pensamos que con este tipo de libros lo que se pretende es despenalizar delitos que jamás deberían ser sacados del Código Penal", sentencia la presidenta.

También hubo polémica con el mismo libro en Castilla y León y Sevilla

El año pasado el manual levantó también polémica en Castilla y León. El asunto llegó a las Cortes leonesas, donde Vox reclamó la retirada del libro que había llegado a escolares de 11 años en el colegio La Cortina de Fabero (León). Un año antes, en 2024, la asociación Abogados Cristianos pidió a la justicia la retirada del libro de la biblioteca de Dos Hermanas (Sevilla).

Un juzgado de la capital andaluza desestimó en primera instancia las medidas cautelares solicitadas y la asociación de juristas decidió recurrir el auto en primera instancia. Al final, el alto tribunal lo desestimó.