'Vamos a ver' ha hablado en exclusiva con la cuñada de la tía Isabel

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El lunes 1 de junio arrancaba el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer, Arantxa Palomino, por presunto maltrato y estafa continuada a la fallecida tía Isabel. Se les acusa de "haber aislado de forma sistemática" en su domicilio y someter a un "trato vejatorio" a la anciana desde mayo de 2021 mientras, supuestamente, controlaban su patrimonio hasta que ella murió el 28 de junio de aquel año.

'Vamos a ver' ha podido hablar en exclusiva con Carmen, cuñada de la tía Isabel, que nos ha dado un testimonio desgarrador y nos ha contado cómo se cortó la comunicación con su tía, la cual era muy cercana y habitual, cuando se fue a vivir a Madrid porque "Luis Lorenzo y su exmujer le quitaron el teléfono".

Familiar de la tía Isabel: "Cuando pasó todo, yo me enteré por televisión"

"Nos llevábamos bien. Cuando marchó con la sobrina para allá, le quitaron el teléfono y ya no tuvimos más contacto hasta que me enteré de lo que pasó", nos ha explicado.

Carmen ha continuado dándonos datos: "Ella cuando estaba aquí muy bien. Era la mujer del hermano de mi marido. Nos llevábamos bien, era una buena mujer. Empezó a ir con esa sobrina y luego me enteré de lo que pasó porque dejó de llamar. Intentamos llamarla y nada, no tenía teléfono. Cuando pasó todo, yo me enteré por televisión".

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"Ella llamaba de vez en cuando aquí. Una vez tardó en llamar, se puso en comunicación con ella y no hubo manera", ha terminado contando asegurando que ya le habrían quitado el teléfono.