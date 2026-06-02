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Poco después del arranque del juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer por un supuesto maltrato a una familiar, 'El Diario de Mallorca' publica que el actor !buscaba mujeres ricas, sin hijos" y tenía especial interés en Carmen Lomana.

La abogada Teresa Bueyes, examiga de Lorenzo, habría declarado ante la Guardia Civil que este le "insistía en que yo le presentara amigas ricas. Debían ser mujeres solteras, viudas o divorciadas sin hijos ni familiares próximos".

Según ese testimonio, Luis Lorenzo estaba especialmente insistente en que le presentara a la empresaria y celebrity Carmen Lomana.

Carmen Lomana, sobre Luis Lorenzo: "Creo que le habría resultado bastante difícil porque yo de tonta tengo lo justo"

'Vamos a ver' ha hablado en exclusiva con Carmen Lomana de este tema, que se ha mostrado clara al respecto: "No le conozco. Entonces esto estaba en el imaginario suyo y de Teresa Bueyes", ha arrancado.

"Me parece tan desagradable que qué te voy a decir. Si me quería dar matarile o robarme o no sé... Creo que le habría resultado bastante difícil porque yo de tonta tengo lo justo. Yo con los hombres soy muy rata precisamente por eso", ha continuado Lomana.

"Lo siento por él que no haya salido bien y me alegro por mí. Tú sabes que, a estos, que no sé si es el caso, siempre con toda la presunción de inocencia, pero estos listillos o que van pensando que tienes dinero o tal, se les ve a la legua. Yo en general no salgo con muertos de hambre. Soy una perla. Una perla buena, no como la Rosalía", ha sentenciado entre risas durante una llamada telefónica.