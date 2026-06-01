Compartir







Álvaro Morata y Alice Campello han vuelto a darse otra oportunidad y ha sido la influencer italiana la encargada de confirmar esta reconciliación después de que ambos fuesen vitos en actitud muy cariñosa en uno de los conciertos de Bad Bunni en Madrid.

La noticia, que para muchos era toda una sorpresa, la daba el periodista Javi de Hoyos a través de su cuenta de Instagram tras recibir varias informaciones en las que varios amigos suyos le desvelaban que la pareja había sido vista junta entrando en el Estadio Metropolitano de Madrid para acudir a uno de los conciertos de artista portorriqueño.

Beatriz Espejel, la mujer de Koke, compartía una foto de los cuatro durante el concierto

Alice Campello también quería confirmar la reconciliación con el padre de sus hijos dejando un comentario en el vídeo publicado por Javi de Hoyos. "Gracias también por todos los mensajes de apoyo y cariño de las personas que se alegran", escribía.

Además, Beatriz Espejel, la mujer de Koke, compartía una foto en sus redes sociales de los cuatro durante el concierto, como confirmación gráfica de este tercera oportunidad que se dan Alice Campello y Álvaro Morata y que llega incluso después de que todo apuntase a que había iniciado los trámites del divorcio.