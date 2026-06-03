Varios testigos han narrado cómo Luis Lorenzo y su pareja quisieron apropiarse de los bienes de su tía durante la segunda sesión del juicio celebrado en la Audiencia Nacional

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Dos notarios, un gestor y la empleada de un banco han relatado cómo Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino trataron de apropiarse del dinero y de un piso de la tía de ella, llevándola al notario cuando ya no podía comunicarse para tener el control de todas sus cuentas y exigiendo lo mismo en el banco, en el que el actor se hizo pasar por el abogado de su mujer.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este martes la segunda sesión del juicio a Lorenzo y Súarez Palomino, acusados de detener ilegalmente, vejar y estafar a la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años y que acabó falleciendo en casa de la pareja en julio de 2021. También es juzgada la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria en las últimas semanas antes de su muerte.

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La Notaría se negó a hacer varias gestiones al ver el estado de la tía

Un notario y una empleada de una notaría de Madrid han explicado que Isabel acudió junto con su sobrina tres veces, la primera para dar un poder a la sobrina sobre parte de las cuentas de la anciana, otra para cambiar el testamento y la tercera para ampliar el poder inicial de cara a operar en el banco.

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Las dos primeras veces vieron bien a Isabel y se preparó un testamento por el que Isabel dejaba un piso a Arancha, pero la tercera vez, ya en junio de 2021, la anciana iba en silla de ruedas, llegó a babear y estaba "totalmente ausente", por lo que la Notaría se negó a hacer la gestión.

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Arancha insistió en que se hiciera el trámite, pero el notario lo desestimó, como hizo otro notario al que la acusada acudió también para ampliar el primer poder, y con el que ella y Luis Lorenzo se enviaron correos electrónicos hasta que ella llevó a su tía en persona y constataron que "no tenía la más mínima capacidad".

Una empleada de Caja Asturias en Grado -el pueblo de Isabel- ha relatado como Arancha fue a la sucursal junto a Luis Lorenzo, que dijo que era su abogado, exhibiendo un poder de su tía para saber el dinero que había en todas la cuentas o depósitos, y se enfadaron cuando les explicaron que solo podían acceder a la cuenta corriente y para "cuidados de asistencia".

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La pareja puso una queja y amenazó con ir al juzgado de guardia a denunciar.

"Quiero sacar 10.000 euros porque le queda poco"

Un gestor que hizo varios años las declaraciones de la Renta a Luis Lorenzo ha ratificado que, como consta en la causa, el actor le envió mensajes diciéndole que quería sacar 10.000 euros de la cuenta de la anciana porque a la mujer "le quedaba poco".

"Voy a intentar revocar el testamento y que se quede sin más herederos", escribió en otro mensaje.

En la sesión de este martes, que al igual que la primera se ha prolongado durante más de seis horas, han declarado varios familiares que han corroborado los testimonios del lunes: Isabel estaba "perfectamente" antes de que la "obligaran" a ir a Madrid, vendía los productos de su huerta, y una vez que se fue, sin avisar, no pudieron hablar con ella, por lo que acabaron denunciando.

Una cuñada de Isabel ha relatado que Arancha tenía problemas mentales desde hacía años y a su tía le dada pena. También han declarado vecinos de la pareja, que han contado que cuando la anciana llegó a la casa en primavera estaba bien, pero su estado se deterioró en semanas, en un "cambio radical", y acabó desorientada y sin salir de la casa.

Varios han relatado que la mujer iba en bata, zapatillas y con un neceser al baño del garaje, que es común y "básico", y junto al que le dejaron una bolsa de pañales.

Sorprendieron a Isabel escapando y la metieron en casa y se burlaron

La expareja de Luis Lorenzo, que tiene un hijo con él, ha explicado que su hijo se quedaba cada 15 días en casa de su padre, y que en esa época le contó cosas que le "horrorizaron", como que Arancha y Luis les decían que podían "pegar" a la tía Isabel o "asfixiar con almohadones".

El pequeño le contó a su madre que Isabel le decía que él era "el único que le trataba con cariño allí" y que se quería ir, cosa que intentó una vez pero "la pillaron y la metieron para dentro", burlándose de ella por querer escaparse.

El niño explicaba que "no había absolutamente nada que comer allí" y relató como dejaron a la tía sola en un Vips un día que el resto de la familia fue a la Warner.