Este encuentro será conducido por el presentador de Informativos Telecinco Carlos Franganillo y por la periodista Lara Síscar

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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Este domingo, a las 18.00, el papa León XIV se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', que combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad.

Este encuentro, conducido por el presentador de Informativos Telecinco Carlos Franganillo y por la periodista Lara Síscar, ha sido concebido como "un espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social: la educación, la cultura, la empresa y el deporte, todos unidos por el compromiso con el bien común", como ha indicado la Archidiócesis de Madrid, y contará con la presencia, entre otros, de Antonio Banderas, Sara Baras, Carolina Marín o Rozalén.

El papa llegará en papamóvil al Movistar Arena

Entre acto supondrá otra nueva oportunidad para saludar al papa en las calles, ya que llegará al Movistar Arena en papamóvil, un trayecto que partirá de la calle O'Donnell y pasará por Doctor Esquerdo y la calle de Goya hasta llegar al Movistar Arena, en la Avenida de Felipe II, en el distrito de Salamanca.

La agenda papal de esta segunda jornada en la capital concluirá a las 19.30 horas, cuando el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.