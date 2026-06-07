Zarasanta, una empresa de Zaragoza, es la responsable de confeccionar las vestimentas que está utilizando el pontífice

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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ZaragozaLa visita del papa León XIV a España ha movilizado también a talleres y artesanos encargados de preparar todos los detalles de las celebraciones litúrgicas. Entre ellos destaca Zarasanta, una empresa de Zaragoza responsable de confeccionar las vestimentas que está utilizando el pontífice y parte del clero en los actos previstos durante su estancia en España.

El encargo incluye miles de piezas, entre albas, mitras y casullas, diseñadas específicamente para la ocasión. Desde la firma han explicado en sus redes sociales que "hemos puesto todo nuestro esfuerzo, dedicación y energía" en un proyecto para el que, aseguran, han cuidado "cada detalle para ofrecer el mejor trabajo posible".

Algunas de las prendas incorporan referencias al patrimonio religioso de las ciudades que visitará el Papa. En el caso de Madrid, los diseños se inspiran en elementos vinculados a la catedral de la Almudena, como sus vidrieras o piezas de orfebrería litúrgica. Para completar el trabajo dentro de los plazos previstos, el taller ha combinado técnicas artesanales de costura con herramientas tecnológicas que han permitido adaptar determinados elementos a las medidas necesarias.

El protocolo en la vestimenta: el ‘privilegio del blanco’ de Letizia

Pese a las dudas que pudiera haber sobre el color del vestuario de la reina Letizia durante la visita de León XIV, como no podía ser de otra manera, se ha impuesto el llamado ‘privilegio del blanco’, un protocolo no escrito reservado a las reinas.

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Poder lucir el mismo tono que el papa es un símbolo de agradecimiento a las casas reales que se mantuvieron fieles a la Iglesia católica cuando en otros reinos se convirtieron a las iglesias protestantes.

El llamado ‘privilegio del blanco’ es una prerrogativa que también ostentan la reina Sofía, Paola y Matilde de Bélgica, Charlene de Mónaco o María Teresa de Luxemburgo.

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Así, Doña Letizia recibía al pontífice este sábado con un diseño blanco de una de sus firmas de cabecera The 2nd Skin Co., liderada por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, con manga larga y cuello a la caja, en organza de seda natural con motivos florales y guipur de algodón. Un cinturón ancho en el mismo tono ceñía la cintura desde la que salía una falda midi de gran volumen.

Como en encuentros anteriores con el santo padre, como sucedió en la audiencia que mantuvieron los reyes en el Vaticano en el mes de marzo, doña Letizia ha optado por no utilizar mantilla y dejar su cabello suelto.