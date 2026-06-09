Claudia Barraso 09 JUN 2026 - 16:44h.

Una chica que pasó cerca de su caseta la reconoció y opinó que "menos mal que había adelgazado" la escritora

Una influencer es acosada durante un directo por un hombre que llevaría meses siguiéndola: "¿Sabes que he llamado a la Policía?"

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Andrea Izquierdo es una escritora de Zaragoza y autora de 15 libros que hace unos días vivió una incómoda situación firmando libros en el Parque del Retiro cuando una fan la reconoció e hizo un comentario sobre su cuerpo creyendo que no la escuchaba.

La joven grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales tras terminar de firmar libros y advirtiendo a sus seguidores que desde las casetas se puede escuchar cualquier comentario que hagan las personas: “¿Sabíais que cuando estáis en una Feria del Libro y comentáis algo sobre una persona que está dentro de la caseta normalmente se escucha desde dentro?".

“Yo estaba firmando a unas chicas y ha habido un momento en el que me he quedado en silencio para concentrarme en la dedicatoria y de pronto, como a unos tres o cuatro metros pasaban una chica y un chico y ha sido imposible no oírlos. La chica al verme ha dicho: ‘Esa es Andrea Izquierdo. Esta chica engordó muchísimo y estaba super gorda hace unos años, mira te voy a enseñar una foto para que la veas, menos mal que ahora ha adelgazado’”.

El motivo por el que Andrea explotó tras terminar su firma

Tras contar lo sucedido, la escritora rompe a llorar y explica el motivo por el que le dolió tanto escuchar ese comentario de una chica que supo quién era: "He tenido que seguir con mi firma, como si no hubiese escuchado eso, como si nada y me parece muy injusto la verdad porque es un comentario muy feo que le puedes hacer a alguien. Si lo piensas por lo menos no lo digas, no sé no me parece bien y para esa chica ha sido un comentario, un momento y ya está y probablemente ni se acuerde, pero yo me voy a acordar toda la vida de ese comentario”.

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Un día después, más calmada, grabó otro vídeo contestando a un usuario que le dijo que no tenía por qué afectarle tanto los comentarios de los demás, a lo que ella volvió a grabar un vídeo explicando que los escritores "estamos exponiéndonos en redes sociales para promocionarse y cuesta exponerse. Estoy bien, me vine abajo porque me vino todo de golpe porque en ese momento me lo guardé.”