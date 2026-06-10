Muchos negocios se habían preparado comprando el doble de provisiones y se han quedado con el género casi intacto

Los testimonios de varias presas de Brians que han emocionado al papa León XIV: "Sólo espero reencontrarme con mi hijo en el cielo"

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El papa continúa hoy su viaje apostólico en Barcelona donde ofrece en la tarde de este miércoles una misa en la Sagrada Familia, donde también bendecirá la Torre de Jesucristo. Un viaje que ha reunido a miles de personas pero que no ha dejado, al menos como se esperaba, un beneficio económico en la hostelería.

Muchos negocios se habían preparado comprando el doble de provisiones y se han quedado con el género casi intacto. Es lo que ha ocurrido en los alrededores del Bernabéu donde se concentraron miles de personas.

En el estadio del Real Madrid había 70.000 personas para escuchar a León XIV. Los bares esperaban una avalancha de peregrinos antes o después del acto que nunca llegó. "Ha sido bastante flojo, esperábamos otra cosa", cuenta un hostelero.

"Hemos reforzado con más personal y no ha sido lo que esperábamos"

Tan floja ha sido la afluencia en los bares que tienen mucha más clientela en un Madrid-Barça. "Un partido en el Bernabéu nos compensa muchísimo más", cuenta un camarero.

Muchos establecimientos habían comprado más producto y contratado más personal. "Hemos reforzado con más personal y no ha sido lo que esperábamos", cuenta. Habrá que ver lo que ocurre en los locales cercanos a la Sagrada Familia que visitará el papa esta tarde. "Pensamos que esta tarde estará lleno de gente y tenemos que atenderles", cuenta -...

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"Están todos los accesos cerrados, solo los vecinos, algún viandante, algún café, pero poco". Hoteles, vuelos o tiendas de souvenirs han ganado con la visitar del papa pero no, en general, la hostelería.