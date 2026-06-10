Los miembros de la banda han querido regalarle su disco y un sombrero con una cruz al papa León XIV

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice oficia una misa en la Sagrada Familia con presencia de los reyes y Sánchez

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El papa León XIV ha recibido a los integrantes de Siloé en un encuentro personal tras su actuación en la Vigilia de Barcelona y después de la oración final, cuando el Pontífice mantuvo una conversación "cercana y muy emotiva" con la banda vallisoletana.

El cantante vallisoletano Fito Robles explicó al papa que compartía muchas con él ya que vivieron tras la Iglesia de los Agustinos Filipinos de Valladolid, donde estuvo el Pontífice años atrás, y fue ahí donde crearon su últimas canciones, 'Búfalo' y 'Las Palabras, y tuvieron su primer estudio, su primera oficina, y fue donde recibió la Primera Comunión, y se casó.

León XIV aseguró que había escuchado a la banda de Valladolid, y que le "encantaba", les dio las gracias por su música y les animó a seguir adelante, según han informado desde la agencia 'La Trinchera'.

Los regalos de la banda al papa

Tras el encuentro, el grupo le regaló su último trabajo, 'Terrorismo Emocional', así como un sombrero con una cruz -signo personal de la banda- hecho a medida por 'Why Hats', con el nombre León XIV serigrafiado y un grabado de la Sagrada Familia. El Papa finalizó dicho encuentro con una bendición personal a cada miembro de Siloé.

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"Ha sido emocionante y uno de los momentos más alucinantes de nuestra vida que jamás olvidaremos" ha aseguró Xavi Road, integrante de la banda que vivió con gran emoción el encuentro con el Santo Padre, con quienes los integranres de Siloé se hicieron una foto para inmortalizar el momento.

"Han sido unos días muy difíciles, pero Dios nos ha mostrado su camino de una manera clara. El papa no nos ha bendecido en nuestro éxito, encima del escenario, con todo el mundo mirando; ha querido que fuera detrás de los focos, en un encuentro personal y lo más importante, siendo los últimos, después de los fieles, numerosos voluntarios de la iglesia joven de Barcelona y asociaciones de personas con diversidad funcional. Ahí es donde se nos quiere, los últimos y al servicio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, siendo un puente para el encuentro", ha asegurado Fito Robles.