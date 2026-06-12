El gestor aeroportuario Aena ha asegurado que la operativa comercial del aeropuerto de Tenerife Norte está funcionando con total "normalidad"

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El gestor aeroportuario Aena ha asegurado que la operativa comercial del aeropuerto de Tenerife Norte está funcionando con total "normalidad" pese a la incidencia que afecta al vuelo del Papa León XIV.

Fuentes de Aena han confirmado a Europa Press que se trata exclusivamente de un problema técnico de la compañía con ese vuelo en particular: "El aeropuerto está operando con normalidad, es algún problema del avión".

La aclaración llega después de que el vuelo de Iberia que debía despegar en la tarde de este viernes con el Pontífice a bordo sufriera un retraso de aproximadamente media hora por problemas técnicos.

El contratiempo está vinculado al "viento en cola"

Según explicó el propio piloto a la delegación de periodistas que permanece en la aeronave, el contratiempo está vinculado al "viento en cola", por lo que se va a intentar remolcar el aparato para situarlo en el otro sentido de la pista.

Fuentes de Iberia consultadas por esta agencia han ratificado que sus especialistas de mantenimiento ya están revisando la aeronave para solucionar el fallo lo antes posible.

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Ante la espera, el papa León XIV y el rey Felipe VI han abandonado el avión con total tranquilidad y se han trasladado a un edificio anexo a la terminal. Desde la organización de la visita del Pontífice a España insisten en que el retraso estimado será de unos 30 minutos antes de poder emprender el viaje de regreso a Roma.