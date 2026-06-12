Rocío Doñoro Rocío Amaro 12 JUN 2026 - 15:51h.

En su viaje, Prevost ha abogado por la salud mental, proteger a los migrantes, alertar contra los feminicidios y terminar con la crispación política

El papa León XIV, a Europa: "No se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios"

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El papa León XIV termina hoy su viaje a España, después de su última parada en Tenerife. Una etapa final de su visita que ha estado marcada por las palabras del pontífice sobre el drama migratorio y su cercanía con las personas migrantes.

Prevost ha denunciado la tragedia humana y ha pedido vías seguras para los migrantes, bendiciendo la cruz de los cayucos. Se saltó el protocolo en Canarias para coger de la mano a un joven en silla de ruedas.

No han faltado los 'six seven' que empezaron en Madrid han terminado en Canarias, un guiño espontáneo a los jóvenes. Gestos simpáticos como decirle al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que con la llave de la capital ya podría entrar a comer churros en San Ginés.

Mirando al cementerio sin ataúdes, denunciando la tragedia humana, pidiendo vías seguras para los migrantes, bendiciendo la Cruz de los Cayucos, se saltó el protocolo León 14, también en Canarias, para coger de la mano a este joven en silla de ruedas. Otros six seven, como en Madrid, ese guiño espontáneo a los jóvenes, un más o menos. Gestos simpáticos, como decirle al alcalde de Madrid que con la llave de la capital ya podía entrar a comer churros en San Ginés.

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"Más que saltarse el protocolo, lo que el papa hace es resolver circunstancias que se van dando sobre la marcha", explica Andrés Luque, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla.

Naturalidad volando en la cabina de pilotos, recibiendo dos abrazos de una presa o pidiendo un micrófono para agradecer la alegría de los fieles en la catedral de Barcelona. Fuera del guion se asomó también al balcón de Montserrat.

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Imposible contar a cuántos bebés ha bendecido en 7siete días en España. Ya es conocido cariñosamente como el 'papa de los bebés'. Resuenan sus mensajes de prioridad a la salud mental, proteger a los migrantes, no arrinconar a los frágiles, alerta contra los feminicidios y terminar con la crispación política.