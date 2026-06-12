El doctor Graham Burnett alerta del negocio que vive de vender nuestra atención y reivindica el arte para recuperarla

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Vivimos rodeados de demasiados estímulos y a un ritmo que a veces no sostiene ni el cuerpo ni la mente. Hay que parar, la vida se nos pasa sin darnos cuenta. Para tener ideas de cómo hacerlo, solo hay que escuchar al doctor Graham Burnett, una eminencia a nivel mundial que divulga sobre atención, conciencia y libertad.

Hay ejercicios que se pueden realizar de la mano de la cultura. Cerrar los ojos a la hiperestimulación ("dejar todo de lado y centrarnos solo en lo que está pasando") para abrirlos a la concentración, para mirar y mirarnos a través del arte. Gabriel Pérez-Barreiro, director artístico del Museo Universidad de Navarra, señala: "15 minutos delante de una obra y te garantizo que te cambia la vida".

"Lo que necesitamos es un movimiento de 'slow arts'"

Graham Burnett, que se define como un activista de la atención en tiempos en los que las pantallas nos la secuestran (de seis a ocho horas al día de media), quiere subrayar puntos importantes. "Lo que necesitamos también es un movimiento de 'slow arts', de escuchar la llamada de cada obra de arte", precisa el cofundador de 'Friends of attention'.

"El problema es el modelo de negocio, de ganar dinero vendiendo la atención de la gente", añade el experto. Una gran forma de recuperarla, insisten, son las visitas a los museos. "Yo creo que al final el arte es una llamada a la conexión, a pararte, a sentir", precisa un joven.

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La rutina del museo y la ayuda del sonido

Gabriel Pérez-Barreiro propone que no sea excepcional: "Es muy bonito tener rutinas de museo, como las tenemos con el yoga o con el pilates. Yo lo plantearía como una especie de gimnasio de la atención".

Otro gimnasio, el sonido, es capaz de tumbar el déficit de atención. "Todos tenemos diferentes grados de déficit de atención. Esté diagnosticado o no, es una cuestión muy grave, por lo que afecta a la salud mental, a la polarización política. La atención es como la columna vertebral del ser humano", precisa Pérez-Barreiro. Ciudades como Pamplona apoyan iniciativas cruciales en este sentido, como puede ser el congreso '2026 Attention and flourishing'. Es hora de enmarcar la atención.