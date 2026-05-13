La soberana ha clausurado la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil, donde ha aprovechado para lanzar una reflexión a las adolescentes

La reina Letizia desvela la manía que tiene cuando recibe un WhatsApp: "Yo también tengo esa pedrada"

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La reina Letizia ha vuelto a demostrar su capacidad de oratoria y su pasión por la lectura en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil, celebrada este pasado martes, 12 de mayo, en Madrid.

En esta edición, han distinguido a Josan Hatero Mosteiro con el Premio El Barco de Vapor por su cuento 'La memoria de las bicicletas', y a Alba Quintas Garciandia con el Gran Angular por el thriller 'La cuarta vida de Blanca Cuervo'.

Ha sido durante su intervención cuando la soberana ha aprovechado para lanzar una reflexión muy clara sobre el impacto que algunas redes sociales están teniendo en adolescentes y jóvenes, especialmente en chicas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La advertencia de la reina Letizia

"Me gusta pensar que muchas chicas, quizá también algún chico, cuando lea el libro de Alba Quintas, se lo van a pensar un poco mejor antes de adentrarse e indagar y bucear en algunas redes", ha advertido.

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Por ello, Letizia, que ha subido al atril con libro en mano, ha querido leer un extracto de la obra de Quintas en el que Elena, amiga de una joven desaparecida de 16 años llamada Blanca, le dice al inspector de policía que investiga el caso: "A ver, que yo no sé si tienes Instagram o TikTok o algo así, pero imagínate, yo me tiro en la cama después de un día de mierda en el insti, empiezo a ver tiktoks y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Primero ves a una tía impresionante, de esas tías guapas de verdad, no sé si son filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas, y que con esa cara y ese cuerpo tu vida tiene que ser facilísima".

Y continúa leyendo la reina: "Y entonces te enseñan sus pisazos, el coche que tienen, todo lo que se han llevado en una única tarde de compras, las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas con el culo torcido. Y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social, la que realmente le da dinero. Y ya lo sabes, sabes quién es ella, a qué se dedica... A Blanca le pasaría lo mismo que a todas, le aparecería algún vídeo de esos, pero ella se lo tomaría en serio, yo qué sé. Creía que podía hacer cualquier cosa. Si has hablado con más gente, sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta".

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Aunque la reina no ha mencionado plataformas concretas, muchos han interpretado sus palabras como una referencia directa a redes sociales donde se fomenta la exposición personal y con contenido sexual a cambio de dinero o visibilidad.

La lectura y el cine

Es por ello que Letizia, al mismo tiempo, ha querido poner en valor justo lo contrario: la capacidad de la lectura para ayudar a los adolescentes a construir criterio propio y desarrollar una mirada más crítica sobre lo que consumen en las redes sociales.

En ese sentido, ha defendido los libros y el cine como dos herramientas que ayudan a pensar, imaginar y entender mejor el mundo.

La monarca ha rescatado la película 'Susurros del corazón', realizada hace tres décadas por Studio Ghibli, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, para asegurar que, por aquel entonces, no había "ni rastro de inteligencia artificial, qué maravilla, ni de redes sociales".

Además, durante su discurso también ha citado al escritor Arturo Pérez-Reverte para hablar del papel de la lectura. "Leer no soluciona nada, pero quita el dolor", ha recordado Letizia, antes de añadir que los libros pueden convertirse en "la razón última y la excusa perfecta".