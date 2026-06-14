Iván Sevilla 14 JUN 2026 - 05:29h.

Los nuevos puestos de socorrismo de Benicasim han sustituido a las tradicionales sillas elevadas sin apenas sombra

"Muy necesarias para los socorristas", las pequeñas casetas les protegen del sol y ofrecen una visión panorámica 360 grados

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CastellónLos socorristas de playas de Benicasim (Castellón) podrán estar más cómodos este verano 2026 mientras realizan sus labores de vigilancia en unas torretas solares al estilo californiano.

Son azules, como las banderas que nos reconocen como destinos costeros de calidad a nivel mundial, y están alimentadas con energía solar gracias a las placas colocadas en sus tejados superiores.

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Estas instalaciones que ya se han inaugurado de cara a la temporada estival permiten reforzar la seguridad y el servicio que presta el personal de socorrismo. Además de modernizar su imagen.

Situadas a más de dos metros sobre la arena y con una rampa de acceso con elementos de sujeción, las pequeñas casetas recuerdan a las típicas que hay en las playas del litoral de Estados Unidos.

"El sol pega muy fuerte, son geniales, se lo merecen"

Aunque la principal ventaja que ganan los propios trabajadores que velan por evitar ahogamientos en Benicasim está directamente relacionada con la "mejora de sus condiciones laborales".

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Así lo creen los vecinos que han recibido con buena cara esta novedad anunciada por el consistorio. "No se puede comparar. Es un lujo y se lo merecen", piensa una mujer en referencia a los socorristas.

Mientras que otra matiza que como "el sol pega muy fuerte, son geniales y muy necesarias", Mari Carmen veía "poco saludable" que en años anteriores se pasaran "tantas horas bajo solo una sombrilla".

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"Tengo una amiga socorrista a la que le daban mareos por el calor", admite Laura, por ejemplo. Con las antiguas sillas elevadas de madera sin apenas sombra estaban muy expuestos a los rayos solares.

Algo que se soluciona con las nuevas torretas, al contar con protección y sin detrimento en la capacidad de observación. De hecho, ofrecen una visión panorámica de 360 grados.

'Benifornia' con 16 puestos de vigilancia y siete de socorro

Desde el Ayuntamiento de Benicasim han cifrado en 16 los puestos de vigilancia completamente renovados que estrenan este año. Se suman a otros siete de socorro. Todo ello repartido en sus cinco playas urbanas.

Un equipo formado por hasta 33 profesionales, entre los socorristas, los conductores y el personal especializado en atención del baño asistido a personas con movilidad reducida, trabajarán en ellas este verano.

Precisamente en ese último servicio inclusivo que comenzará el 15 de junio se han triplicado las horas de asistencia semanal, pasando de 105 a 315, y con grúas adaptadas. Así lo detalló el consistorio.

Con la activación de este dispositivo especial, reafirmamos el “compromiso con la protección de los bañistas y la mejora continua de los servicios en nuestras playas que se han incrementado un 35 % en los últimos cinco años", dijo la concejal Elena Llobell.

La idea es seguir promoviendo "un modelo turístico sostenible, accesible y de calidad, situando a Benicasim entre los destinos de referencia del litoral mediterráneo". Desde este 2026, además, al más puro estilo californiano.

"Muy bonitas las casetas, la verdad, bienvenidos a Benifornia", expresa con guasa un joven vecino de la localidad castellonense que lucirá una estampa un tanto diferente en sus playas.