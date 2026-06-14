En el vídeo se puede ver cómo el animal va corriendo por el carril derecho de la carretera y a veces por el arcén

Capturado un oso en Japón tras dos días de cierre obligado de un centenar de escuelas

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NavarraUn oso pardo ha sorprendido a los conductores de la NA140, entre las localidades navarras de Ochagavía y Ezcároz. Según informa 'El Diario de Navarra', el avistamiento fue grabado en vídeo por un vecino de Oronz que regresaba a su casa a las 03:00 horas de la pasada madrugada.

En el vídeo se puede ver cómo el animal va corriendo por el carril derecho de la carretera y a veces por el arcén. Las imágenes se han hecho virales en redes sociales por ser una zona transitada por los coches.

Se estima que hay 130 osos en el Pirineo

El vídeo coincide con los últimos datos sobre la población de los osos. Según el Grupo de Seguimiento Transfronterizo sobre la población de osos en el Pirineo, la estimación poblacional para 2025 se sitúa en 130 osos, con un intervalo de confianza del 95 %, entre 109 y 143 ejemplares.

Los estudios genéticos han permitido identificar a 108 osos distintos y confirman una tendencia de crecimiento de la población del 11,6%. Durante el 2026, se han detectado seis camadas con un total de ocho oseznos, una cifra inferior a la registrada en 2024 y 2023, cuando se contabilizaron 14 y 12 camadas.