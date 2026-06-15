Los médicos avisan de una huelga indefinida en otoño si no hay acuerdo con Sanidad

Los manifestantes han proferido gritos de "Este estatuto lo vamos a parar"; "Mónica, traidora, ¿dónde estás ahora?"

l comité de huelga dará a conocer el nuevo calendario de movilizaciones y definirá la huelga definida en septiembre

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Varios centenares de médicos de toda España han acudido este lunes al llamamiento de los sindicatos médicos y se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad para avisar a su titular, la "traidora" Mónica García, de que si no recapacita con el estatuto marco, en otoño el conflicto escalará a una huelga indefinida.

Este lunes arranca el quinto paro semanal de 2026, el número 31 desde que empezara el conflicto hace más de un año entre las organizaciones sindicales médicas y el Ministerio a cuenta de la reforma del estatuto marco, actualmente inmersa en plena fase de audiencia pública tras su paso en primera vuelta por el Consejo de Ministros hace unas semanas.

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"Este estatuto lo vamos a parar"

Para hoy, el Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), ha convocado una gran concentración en la explanada situada frente al Ministerio a la que han acudido unas 600 personas, según los cálculos que la Policía Nacional ha hecho a EFE.

Durante la protesta, los manifestantes han proferido gritos de "Este estatuto lo vamos a parar"; "Mónica, traidora, ¿dónde estás ahora?"; "Hora trabajada, hora computada"; "No es vocación, es explotación" o "Sin dormir, sin parar, un error puede matar".

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"En este momento, la responsabilidad ya no es individual de Mónica, ahora es colectiva porque el estatuto marco ha pasado por el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez ha permitido que llegue a la fase de alegaciones", ha lamentado a EFE el presidente de CESM, Miguel Lázaro.

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De ahí que haya avisado al presidente del Gobierno que, si no se implica personalmente en la resolución del conflicto, que ya se ha prolongado durante 16 meses, y no se aceptan las alegaciones que ha presentado CESM al estatuto marco -y que se resumen en la reivindicación de uno propio para la profesión y de una mesa de diálogo exclusiva con los médicos-, a la vuelta del verano la huelga será indefinida.

El comité de huelga dará a conocer el nuevo calendario de movilizaciones y definirá la huelga definida en septiembre, que redundará aún más en el perjuicio a los pacientes; según Lázaro, el conflicto ha dejado ya más de 3 millones de procesos, entre consultas, pruebas e intervenciones, cancelados.

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"No puede ser un estatuto para los médicos, en contra de los médicos y sin los médicos", ha censurado.

A negociar el estatuto de los médicos se debe sentar alguien "capacitado", que no es la ministra de Sanidad, ha añadido el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, porque hay que conseguir una norma que evite que cada vez más profesionales abandonen la sanidad pública.

Los sindicatos médicos tampoco están satisfechos por cómo han avanzado las negociaciones a nivel autonómico con las correspondientes consejerías, como en Cataluña o Madrid, ha señalado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

Tanto a la administración general como a las autonómicas "les interesa el kilo de médico a precio de saldo", pero aunque el colectivo "es consciente de que esto es muy difícil cambiarlo", son personas "muy perseverantes" y va a llegar hasta donde haga falta para lograr sus reivindicaciones.

"Queremos que dejen el peloteo de responsabilidades y de hacer política partidista con todo esto, que se sienten y que se entiendan porque los políticos están para solucionar problemas, no para perpetuarlos", ha criticado.

Con todo, y tras el parón del verano, que harán para no mermar aún más las plantillas, Hernández avisa también de un otoño intenso. "Eso lo tenemos claro", ha concluido.