"Admiradísimo Manolo, el Arte te va a echar de menos, nos vas a faltar mucho", expresan sus compañeros de profesión en el último adiós al actor gaditano

Muere el actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya por 'Tarde para la ira', a los 62 años

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MadridEl mundo de la cultura permanece de luto por el adiós a Manolo Solo, fallecido a los 62 años, enfermo de cáncer. La propia Academia de Cine confirmaba ayer su muerte en un comunicado al que le ha seguido una oleada de mensajes de condolencias y de homenaje y agradecimiento a “un actor inmenso”, tal como lo ha calificado Antonio Banderas, uno de los muchos rostros del cine que han querido despedirse recordándolo.

Desde este jueves, familiares y amigos han acudido al tanatorio de San Isidro de Madrid, continuando también en la mañana de este viernes el rito funerario para dedicarle el último adiós.

El adiós del mundo del cine a Manolo Solo

“Qué inmensa tristeza”, escribía Juan Diego Botto en ‘X’ al conocer su muerte. “Un gran actor, además de un gran tipo. Premio Goya por su participación en ‘Tarde para la ira’. Coincidí con él en el rodaje de ‘El Gran Vázquez’, donde interpretaba al genial Francisco Ibáñez, descanse en paz”, señalaba, igualmente “muy triste por el fallecimiento”, Santiago Segura.

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“Uno de esos compañeros que engrandecen nuestra profesión desde la verdad, el talento y la humildad. Gracias, Manolo, por todos los personajes, por tu forma única de entender este oficio y por la huella que dejas en nuestro cine. Mi cariño y mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos sus compañeros”, señalaba Antonio Banderas, conmovido por su marcha.

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“Se va un grande. Ha sido un privilegio compartir contigo, descansa en paz, Manolo”, escribía, por su parte, José Coronado, mientras la actriz Maribel Verdú, a través de sus redes, expresaba un mensaje repetido entre todos los que le conocían y pudieron compartir momentos con él: “Qué pena más grande”.

“Admiradísimo Manolo… Me cuesta respirar al recibir esta tristísima noticia. El Arte te va a echar de menos, nos vas a faltar mucho, te voy a buscar mucho entre tu ausencia. Todo mi amor para ti y para tu familia y amigos y seguidores y devotos. Siempre en mi corazón", expresaba también Blanca Portillo, profundamente conmovida.

“Descansa en paz. Todo mi amor para tu familia y amigos", escribía Natalia Verbeke, sumándose también a un aluvión de mensajes en los que igualmente recordaban y despedían al actor gaditano.

“Ay, Manolo”, escribía en sus stories de Instagram con un emoji de un corazón roto Malena Alterio, quien también se acercó al tanatorio a despedirse, como Carolina Bang, el director Álex de la Iglesia o el actor Enrique Martínez, entre muchos otros.

Algeciras lamenta la muerte de “uno de sus hijos más ilustres”

Oriundo de Algeciras, Cádiz, también el alcalde de la localidad ha tenido palabras para él: “Hoy Algeciras despide a uno de sus hijos más ilustres, un actor excepcional que supo ganarse el respeto y la admiración del mundo de la cultura gracias a su inmenso talento, su capacidad interpretativa y una trayectoria construida con trabajo, humildad y dedicación", ha señalado a través de un comunicado.

En la nota, además, destaca que llevó siempre con orgullo el nombre de su tierra, contribuyendo con cada uno de sus trabajos a proyectar la imagen de su ciudad natal dentro y fuera de nuestras fronteras.

"Cada reconocimiento que recibía era también motivo de satisfacción para todos los algecireños, porque nunca dejó de reivindicar sus orígenes. Fue un magnífico embajador de Algeciras, una persona que hizo de su profesión un ejemplo de excelencia y que siempre llevó por bandera el orgullo de haber nacido en esta tierra", apunta el alcalde.

Recordando su Premio Goya al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en 'Tarde para la ira' en la edición de 2017, además de acumular numerosas nominaciones y distinciones a lo largo de una carrera, en la que brilló en el cine, el teatro, la televisión y el doblaje, se consolidó como uno de los actores más respetados y admirados de su generación.

"Su pérdida deja un enorme vacío en la cultura española, pero también un legado artístico de un valor incalculable que permanecerá para siempre", ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que "los algecireños seguiremos sintiéndonos orgullosos de todo lo que consiguió y de la forma tan digna en la que representó el nombre de nuestra ciudad".

Manolo Solo

Manolo Jesús Fernández Serrano era su nombre completo. Su padre murió cuando él solo tenía 15 días de vida. “Le empezaron a llamar solo en su infancia y él lo adoptó como apellido artístico”, recuerda hoy el periodista Carlos del Amor, quien también le ha rendido homenaje destacando que “era un actor inmenso, secundario primero y protagonista después”.

Entre los galardones, también ganó el Feroz 2017 por 'Tarde para la ira'; el Premio de la Unión de Actores por 'Isla mínima', 'Tarde para la ira' o 'B'; el Premio Asecan (Asociación de escritores cinematográficos de Andalucía) a la mejor interpretación masculina por 'El Gran Vázquez', 'El cónsul de Sodoma', 'Amador' y 'Biutiful'. También el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva a su trayectoria interpretativa 2018; mejor actor por 'El tren de la bruja' en los festivales de cortos de Laguardia – Álava (2004); Fescurts de Torelló –Barcelona– (2004) y Tabloid Witch Award de Los Ángeles (2010).