Carlos Plá Valencia, 11 JUN 2026 - 19:30h.

El sistema evitará a los pacientes desplazamientos periódicos a centros sanitarios, mejorando así la accesibilidad, la continuidad asistencial y el seguimiento clínico de la enfermedad

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Sanidad ha implantado un nuevo modelo de "Home Delivery" que va a permitir a 27.000 pacientes con diabetes mellitus recibir en sus casas los dispositivos de monitorización continua de glucosa y todo el material fungible.

Este sistema evitará a los pacientes desplazamientos periódicos a centros sanitarios, mejorando así la accesibilidad, la continuidad asistencial y el seguimiento clínico de las personas con diabetes de la Comunidad Valenciana. “Las personas que necesitan estos dispositivos deben poder disponer de ellos con mayor agilidad, con menos desplazamientos y con un modelo más cómodo y adaptado a su vida diaria. Por ello, el nuevo modelo de distribución a domicilio no es solo una mejora logística, sino que es una forma de acercar la prestación sanitaria a las personas, de evitar trámites innecesarios y de reducir cargas para pacientes, familias y profesionales”, ha explicado Marciano Gómez, conseller de Sanitat, que afirma que “potenciamos la equidad, el acceso al tratamiento y la adherencia terapéutica, sobre todo para que aquellos pacientes con ciertas dificultades, como puede ser el caso de personas con dificultades de movilidad, población pediátrica o pacientes que residen alejados de los centros sanitarios”.

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Seguimiento clínico personalizado

Los sistemas de monitorización continua de glucosa constituyen una herramienta fundamental para mejorar el control glucémico y la calidad de vida de las personas con diabetes cuando se acompañan de educación terapéutica estructurada y seguimiento clínico continuado.

El nuevo modelo abarca desde la prescripción, educación del paciente en el manejo de los dispositivos y un seguimiento exhaustivo del tratamiento por parte del personal sanitario, lo que va a permitir al paciente un mayor control de la enfermedad y mejorar su calidad de vida.

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De hecho, gracias a este sistema, los profesionales sanitarios pueden realizar un seguimiento más personalizado y proactivo de los pacientes con diabetes, ya que desde los puestos asistenciales tienen acceso a un informe en el que quedan recopilados los datos sobre el control glucémico que realiza el paciente en su domicilio. Todo ello favorece la detección precoz de incidencias y mejora la adherencia al tratamiento.

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Actualmente, alrededor de 27.000 pacientes utilizan estos sistemas en el sistema sanitario, y según ha explicado el conseller durante su intervención “la incorporación de estos pacientes al nuevo modelo se va a llevar a cabo de forma progresiva desde el día 9 de junio, comenzando por los usuarios de los dispositivos de monitorización mayoritariamente implantados y extendiéndose posteriormente al resto de sistemas incluidos en el programa”.

Mayor agilidad en los tratamientos

El nuevo modelo ‘Home Delivery’ permitirá avanzar hacia un sistema más ágil, coordinado y centrado en el paciente, en el que la prescripción, la incorporación al programa, la gestión logística y el seguimiento clínico van a estar coordinados desde los propios sistemas corporativos de la Conselleria de Sanidad, eliminando la necesidad de documentación en papel.

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Al respecto, según ha destacado Gómez “en la Comunitat Valenciana el liderazgo del nuevo modelo se va a realizar desde el mismo sistema sanitario público; tanto a nivel organizativo, asistencial como tecnológico; lo que va a permitir una mejor coordinación a diferencia de otros modelos implantados en diferentes comunidades autónomas, donde el suministro domiciliario se articula principalmente a través de operadores logísticos o plataformas externas”.

De hecho, será desde cada departamento de salud, y a través de comisiones multidisciplinares integradas por profesionales de Atención Primaria, endocrinología, enfermería, farmacia de atención primaria, informática y suministros, los que van a coordinar la implantación del nuevo modelo de distribución en su ámbito asistencial.

38 millones de euros en dispositivos

La Conselleria de Sanidad ha realizado una inversión anual en los dispositivos y material fungible para el control automatizado de glucosa en sangre superior a los 38 millones de euros, así como en la incorporación del nuevo sistema digitalizado para la distribución domiciliaria ‘Home Delivery’

Durante este año, desde el Plan de diabetes de la Comunitat Valenciana se ha potenciado el desarrollo de protocolos clínicos y criterios de intervención en Atención Primaria para los 621.000 pacientes con diabetes en tratamiento en la Comunitat Valenciana con una inversión anual en productos farmacéuticos superior a los 400 millones de euros.

El nuevo modelo ‘Home Delivery’, que incorpora la Conselleria de Sanidad, supone una reingeniería total del proceso de prescripción, formación y logística. Asimismo, la digitalización integral permite una avanzada formación y seguimiento diabetológico al paciente, una comunicación segura con los proveedores logísticos, dispone líneas 24/7 de comunicación para entregas o incidencias entre paciente y proveedor, y facilita la accesibilidad desde cualquier puesto de trabajo asistencial sin necesidad de acceder a la plataforma tecnológica de cada proveedor.