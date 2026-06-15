El material de las herramientas de seguridad, los trabajadores cualificados y el control: puntos claves a seguir en actividades como el 'puenting'

La empresa de puenting se pronuncia sobre la muerte de Maria Eduarda: "no recuerdan" cuándo se produjo el fallo de seguridad con la cuerda

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El caso de María Eduarda, la joven de solo 21 años y apasionada del deporte, ha fallecido al ser lanzada por el Puente del Esqueleto del municipio de Limeira, en Brasil. Lo que tendría que haber sido una actividad segura y supervisada en todo momento, se ha convertido en una catástrofe que ha dado la vuelta al mundo y por la que muchas personas siguen pidiendo responsables ante lo ocurrido.

Nadie de las tres personas que se encargaron de levantar a la joven para arrojarla al vacío se dio cuenta de que su arnés no estaba enganchado a la cuerda que le servía de sujeción para evitar lo que acabó pasando: la joven cayó contra el suelo tras ser lanzada por el precipicio y aunque en los vídeos que circulan por redes sociales se escucha a mucha gente advertir el desastre, ya era demasiado tarde.

Al menos tres personas de los seis trabajadores que fueron detenidos permanecen en prisión provisional acusados de homicidio imprudente y muchos usuarios han confesado que lo que un día fue su sueño, se ha convertido en un nuevo miedo para algunos de los amantes de la adrenalina.

Los puntos claves para garantizar la seguridad

"El saltar de un puente evidentemente es algo antinatura, algo ilógico", explica Hugo de Cima, CEO de 'High Jump Madrid', pero muchos disfrutan dando "ese paso al vacío superando el miedo". El 'puenting' no deja de ser una actividad extrema que requiere un estricto protocolo de seguridad como el que tienen en la empresa de Hugo: "Nosotros, antes de realizar cada salto, ya previamente ha habido un protocolo de chequeo y de revisión de todos los materiales que se hace tanto diariamente como a lo largo de la actividad.

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El material que se utilice en las herramientas para garantizar la seguridad de quienes vayan a dar el salto, también es fundamental: "Este es una especial para actividades de altura, que recoge mucho más los riñones que los arneses normales de escalada", explica Ignacio Ortega, practicante de deportes de aventura. Pero una de las cosas más importantes es que el equipo humano esté cualificado porque

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Pero sobre todo el equipo humano debe estar cualificado "la responsabilidad es del monitor que debe de supervisar en cada momento una persona si está en una zona de riesgo o no y debe estar exactamente anclada". Sin embargo, las empresas que se dedican a organizar actividades de puenting, llevan años reclamando una regulación a nivel estatal para que emoción y seguridad estén siempre garantizadas.