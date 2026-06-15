Claudia Barraso 15 JUN 2026 - 18:32h.

Uno de los detenidos confirmó a la policía que todos "conjuntamente" se encargaban de supervisar la seguridad del arnés

Los últimos mensajes de María Eduarda antes de fallecer haciendo puenting en Brasil: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar?"

Compartir







La empresa que contrató María Eduarda Rodrigues, la joven de 21 años que falleció haciendo 'puenting' en el Puente del Esqueleto del municipio de Limera, en Sao Paulo, ha roto su silencio después de la tragedia que ha conmocionado a todo el mundo después de que el fatídico momento haya estado circulando por redes sociales.

La muerte de la joven se produjo porque fue lanzada al vacío sin que estuviera atada a la cuerda que le tenía que sujetar justo antes de caer al suelo. Y la pregunta ha sido la misma para todos aquellos que han visto el vídeo, ¿Por qué no tenía la cuerda de seguridad puesta?

En el momento del impacto, muchos trabajadores trataron de reanimarla y seis personas resultaron heridas, dos de ellas intentaron huir hacia el bosque y pudieron ser capturadas gracias al helicóptero de la Policía Militar brasileña. Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad, en el momento del lanzamiento no se realizó la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer fuese lanzada al vació sin ninguna protección.

La empresa ha confirmado que era ‘co-responsable’ de realizar los controles de seguridad necesarios antes del lanzamiento previsto, pero que “no recuerdan” dónde ni cuándo se produjo el fallo al sujetar la cuerda, tampoco quién debería haberlas puesto, según ha confirmado el medio ‘Daily Mail’.

PUEDE INTERESARTE Seis detenidos por la organización del salto de puenting en el que murió una joven de 21 años en Brasil: no ataron la cuerda

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El testimonio de uno de los detenidos

Los tres arrestados han comparecido ante el juez y han sido identificados: Luis Felipe Feliciano, de 32 años, Maicon Fernandes, de 42, y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. El primero explicó que ninguno de los trabajadores tenía establecida la tarea de las comprobaciones del arnés de seguridad y que lo suelen hacer “conjuntamente”, además confesó a la policía que “no recordaba” quién era el responsable de las últimas comprobaciones de seguridad antes del salto de la fallecida.

Sin embargo, en las historias que publicó la víctima antes de la tragedia ya se podían observar algunos indicios que mostraban el riesgo de la actividad, como una señal de tráfico con la imagen de un esqueleto que decía “Peligro. Riesgo de muerte”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En las propias imágenes de ella, siendo sujetada por dos hombres que la lanzaron al vacío, se veía que solo llevaba puesto un casco, un arnés, pero las cuerdas que debía llevar sujetas estaban enrolladas en el suelo. Además, en el audio se escucha decir a algunas personas que estaban presentes que no tenía la cuerda puesta: “¡La cuerda, gente, la cuerda!”.