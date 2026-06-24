El negocio del envejecimiento tiene mucho horizonte por recorrer, pese a los pasos conseguidos de los expertos

Los pasos que muchos expertos recomiendan para ralentizar el envejecimiento: nutricosmética, dieta, evitar el estrés y la radiación solar

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La ciencia sigue sin conseguir descifrar las claves para tratar de frenar el envejecimiento, pero lo que sí está claro que existen métodos para prevenir enfermedades asociadas con la edad y las herramientas que existen para llegar con las mejores condiciones posibles.

El tiempo pasa más rápido con la edad y muchas personas viven obsesionadas con intentar ralentizarlo lo máximo posible, tanto que a veces caen en la trampa de algunas industrias que se quieren beneficiar de este objetivo vendiendo productos que no hacen milagros.

De hecho, ese negocio ya genera miles de millones de euros como confirma Ángel Durántez, un médico pionero en longevidad en el país, asegurando que "va a superar en inversión a la inteligencia artificial". Pero más allá de querer encontrar un producto que reduzca los signos de la edad, los expertos se han reunido este miércoles en Madrid en el foro 'Longevity Experience Forum" para exponer todos los datos médicos que hay sobre la mesa porque "España es el segundo país del mundo con más historia clínica electrónica".

Qué es lo que los expertos tratan de investigar

Entre todos esos datos podría estar la clave de cómo prevenir una enfermedad asociada a la edad y adelantarse antes de que aparezcan los primeros síntomas: "Una persona de 95 años que llega a esa edad con una autonomía y una calidad de vida muy buena. ¿Qué es lo que ha influido? ¿La dieta, el ejercicio, el sueño, el estrés o han influido todos?". Son algunas preguntas que plantea la oncóloga Miren Taberna y que en la respuesta podría estar esas claves.

Lo que tratan de investigar estos profesionales es "cómo se correlacionan, qué patrones hay" para dar con la clave de cómo ganar la batalla al paso del tiempo. Este estudio ya sirvió hace 20 años en lo que aún sigue siendo una incógnita, pero que la ciencia ha conseguido dar pasos muy considerables en la lucha contra el cáncer.

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Esa estrategia consiste en "activar genes protectores del envejecimiento y desactivar los genes que nos llevan al propio envejecimiento", confirma el Durántez. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que las principales herramientas son la dieta, el ejercicio y el descanso porque "dormir bien previene el deterioro cognitivo y previene infartos cardiacos".