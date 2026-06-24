El abogado de los propietarios del escape room en el que una mujer sufrió graves quemaduras defiende que nunca se había producido un hecho similar

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Decidió jugar a algo tan inofensivo y aparentemente divertido como un escape room y terminó con el 40% del cuerpo abrasado. Ocurrió en junio de 2022, cuando una mujer de 42 años participaba en un juego de escapismo con unos amigos en Cájar, en Granada.

Una de las pruebas le obligaba a subirse a una silla, atada de pies y manos y con una soga al cuello. Cuando estaba completamente inmóvil, dos actores del juego la rociaron con un líquido. La víctima advirtió inmediatamente a los trabajadores del fuerte olor a gasolina, pero no obtuvo respuesta, momento en el que se desató la tragedia.

Uno de los acusados cogió un extintor y la roció, consiguiendo apagar las llamas, pero ya era tarde: sufrió quemaduras graves en el 40% de su cuerpo y tuvo que ser ingresada en la UCI del área de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Abogado de los acusados: "Mi cliente y los otros dos chicos también son víctimas, porque si hay que asumir grandes indemnizaciones van a estar lastrados de por vida"

El lunes comenzó el juicio. La Fiscalía ha retirado los cargos contra uno de los tres acusados, pero mantiene la petición de entre dos y tres años de prisión para el dueño y un empleado por lesiones graves. El abogado de los acusados explica en ‘Vamos a ver’ que sus clientes tendrán que asumir una importante indemnización: “Tendrán que asumir una cuantiosa indemnización que aún está por fijarse”.

Además, añade: “Hay una víctima evidente, pero desafortunadamente mi cliente y los otros dos chicos también son víctimas, porque si hay que asumir grandes indemnizaciones van a estar lastrados de por vida. Se cerró en el momento que pasó, nunca había sucedido nada”.