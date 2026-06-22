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Dos menores de 13 y 14 años irrumpieron el pasado viernes en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Escultor Francesc Badia de Foios (Valencia) armados con un machete de 40 centímetros y un bate de béisbol, y agredieron a una alumna, que resultó herida leve en el cuello. La rápida intervención del profesorado evitó consecuencias más graves y permitió controlar la situación hasta la llegada de la Guardia Civil.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, los dos menores accedieron al centro educativo portando las armas en una mochila. El programa 'Vamos a Ver' ha hablado en exclusiva con un testigo de lo sucedido, que asegura: "Seguridad en la puerta no hay. Hay cámaras, pero si los estudiantes entran con mochilas y bolsas, no puedes saber lo que llevan y lo que no".

El testigo de la agresión: "Seguridad en la puerta no hay. Hay cámaras"

Una vez dentro, se dirigieron hacia una zona donde se encontraba la víctima, una estudiante de entre 12 y 13 años. El testigo de los hechos explica que la menor fue atacada con el machete y sufrió una lesión superficial en el cuello: "No fue nada profundo. Al final fue algo leve". La alumna fue trasladada al centro de salud de Foios para recibir atención médica.

Varios alumnos presenciaron los hechos. Uno de ellos relató posteriormente que los agresores "entraron con un machete" y que la situación generó momentos de gran tensión y confusión entre los estudiantes presentes. El ataque se produjo durante el último día lectivo del curso, cuando la presencia de alumnado en el centro era inferior a la habitual.

Tras recibir el aviso por parte del colegio, la Guardia Civil detuvo a la menor de 14 años. El otro implicado, de 13 años, fue entregado a sus padres al ser inimputable por su edad. La Fiscalía de Menores ya ha sido informada de los hechos.

Las primeras hipótesis apuntaron a un posible conflicto relacionado con el acoso escolar. Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalan que esta línea ha perdido fuerza y que, por el momento, no existen indicios concluyentes que atribuyan los hechos a una situación de bullying.