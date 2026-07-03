España espera un verano histórico con ocupaciones superiores al 90% y protestas por la masificación

La llegada masiva de visitantes impulsa la economía, pero intensifica los problemas de movilidad, vivienda y saturación

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La playa vuelve a ser el destino elegido por la mayoría de los españoles para estas vacaciones, el sector turístico prevé un nuevo verano de récord, con ocupaciones superiores al 90 % en destinos como la Comunidad Valenciana y la previsión de superar este año los 100 millones de turistas extranjeros.

En municipios costeros como Cullera, la población pasa de 24.621 habitantes censados a alcanzar los 250.000 durante los meses de mayor afluencia, multiplicándose por diez. Los hoteles de la provincia de Valencia rozan ya el 95 % de ocupación y muchos restaurantes recomiendan reservar con antelación ante la elevada demanda.

Ocupación casi completa en la costa

El optimismo es evidente entre los empresarios del sector, Marina Gobacho desde el hotel neptuno en Valencia asegura que "desde julio estamos ya al 96 o 98 % de ocupación y esperamos que agosto sea lleno total", unas cifras que consolidan las buenas perspectivas para la campaña estival. Sin embargo, el incremento de visitantes también tiene consecuencias para quienes viven todo el año en estos destinos. Los vecinos denuncian que la masificación está afectando a la movilidad, los servicios públicos y la calidad de vida.

Un trabajador explica que "los autobuses vienen llenos de gente que va a la playa y muchas veces llegamos tarde al trabajo", otra residente lamenta que "la ciudad se está convirtiendo en un parque de atracciones para los turistas", reflejando el malestar de parte de la población local.

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Mallorca, símbolo de la saturación

La situación también preocupa en Mallorca, donde durante el verano llegan a concentrarse hasta 20 turistas por cada habitante. La presión sobre la vivienda, el aumento de los precios y los problemas de movilidad han llevado a convocar nuevas movilizaciones contra la masificación turística.

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Aun así, muchos recuerdan la importancia del sector para la economía insular, un vecino resume esa dependencia con una frase contundente: "Sin turistas, Mallorca está muerta". La inestabilidad internacional está reforzando el atractivo de España como destino vacacional, el conflicto en Oriente Próximo ha desviado parte de la demanda turística hacia destinos considerados más seguros, favoreciendo la llegada de visitantes.

Si se cumplen las previsiones, España podría superar este año los 100 millones de turistas extranjeros, un récord histórico que supone un importante impulso económico para el país, pero que también reabre el debate sobre cómo compatibilizar el crecimiento del turismo con el bienestar de los residentes y la sostenibilidad de los destinos.