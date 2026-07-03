Celia Molina 03 JUL 2026 - 13:54h.

Julia Lüderwaldt, la terapeuta a la que acudieron los Andic para resolver sus problemas económicos, también trató a los Urdangarin

La terapeuta de Isak Andic y su hijo declara que trató con ambos los problemas económicos que les enfrentaban

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El pasado martes de 30 de junio, Julia Lüderwaldt, la que fuera terapeuta de la Isak y Jonathan Andic en el momento más complicado de su relación paterno filial, compareció ante el juzgado nº5 de Martorell. La jueza que lleva el caso del presunto homicidio del fundador de Mango, consideró que esta psicóloga, que suele trata a la élite catalana, podría haber instado a Jonathan a "matar a su padre", según mensajes extraídos de la terapia freudiana que les aplicaba.

María Julia, que no aparece en los registros del Colegio de Psicólogos, sometió, tal y como refleja el auto judicial, a los Andic a una terapia fuertemente directiva, una derivación del psicoanálisis en la que el psicólogo, que normalmente se mantiene al margen del conflicto, interviene de forma activa, dirigiendo con vehemencia la conducta de sus pacientes, dentro y fuera de la consulta.

Preparó emocionalmente a los hijos de la Infanta Cristina

La pretensión de María Julia, según su propia declaración, era que Jonathan se "deshiciera de la influencia de su padre", motivo por el cual animó al fundador de Mango a entregarle a su hijo la herencia en vida, para deshacer de forma definitiva su vínculo económico y darle la posibilidad a Jonathan de emprender un negocio individual por cuenta propia. Frente al juzgado, la terapeuta defendió su método a capa y espada y contextualizó los mensajes por los que fue llamada a declarar.

Al conocer su nombre, hemos sabido también, a través de la revista 'Lecturas', que este misma psicóloga también trató a los hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: Juan, Pablo, Miguel e Irene, con el fin de prepararles emocionalmente para la entrada de su padre en la cárcel. El exjugador de balonmano entró en prisión en junio de 2018 tras ser declarado culpable de los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales en el caso Nóos.

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Debía asesorarles ante la entrada a prisión de su padre

"La misión era acompañarles en el trance y la presión mediática en la calle, en el colegio y en otros espacios públicos" que sufrirían a consecuencia de la sentencia, dice la misma revista.

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En cuanto al motivo por el que María Julia llegó a convertirse en la mediadora de los Andic, fue su íntima amiga, Estefanía Knuth, la que fuera pareja del fundador de Mango hasta el momento de su muerte, quien la introdujo en la familia. Estefanía, que declaró el mismo día que la terapeuta, fue la clave para que se reabriera el caso contra Jonathan Andic, al haberle asegurado a los Mossos d'Esquadra que la relación entre el gran empresario y su hijo estaba llena de "disputas".

El día de su declaración, en la que aseguró que Isak estaba dispuesto a "cambiar su testamento", la exgolfista también cobró los 27 millones de euros de herencia que acordó con los hijos de su expareja. En principio, el fallecido le había dejado 5 millones de euros en su testamento, pero ella, al no estar de acuerdo con esta cifra, recurrió a la ley de la cuarta viudal para solicitar más.