Dani es un hombre trans y con VIH desde su nacimiento y relata que durante su infancia sufrió acoso continuado en el colegio

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Madrid acoge este sábado la manifestación estatal del Orgullo, una marcha con la que el colectivo LGTBI+ quiere reivindicar la necesidad de seguir avanzando en derechos y denunciar el aumento de los discursos y delitos de odio. Bajo el lema de la resistencia y la disidencia, las organizaciones convocantes llaman a llenar las calles para reclamar una mayor protección frente a la discriminación.

La movilización llega en un contexto que las entidades consideran preocupante. Según denuncian, la percepción del odio entre las personas LGTBI+ ha aumentado de forma significativa en los últimos años, una realidad que, aseguran, se traduce en agresiones, insultos y situaciones de discriminación tanto en el ámbito público como en el privado.

Testimonios de odio

Dani conoce esa realidad de primera mano. Es un hombre trans y con VIH desde su nacimiento y relata que durante su infancia sufrió acoso continuado en el colegio, donde fue víctima de insultos y agresiones físicas. También asegura haber padecido maltrato psicológico en su entorno familiar, una situación que, según explica, llegó a afectar gravemente a su salud mental.

Otro de los testimonios es el de Candy, que denuncia recibir insultos de forma habitual por su identidad. Afirma haber sufrido una agresión en Barcelona y recuerda que antes ya había sido atacada en varias ocasiones en México, su país de origen. "He asumido la violencia como parte de mi vida", lamenta.

Ante esta situación, las asociaciones LGTBI+ reclaman la puesta en marcha de un pacto de Estado contra los delitos de odio, con medidas de prevención, protección a las víctimas y educación para combatir la discriminación. Ese será uno de los principales mensajes de una manifestación que volverá a recorrer las calles de la capital para reivindicar la igualdad y el respeto a la diversidad.