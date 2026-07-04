Redacción Madrid Agencia EFE 04 JUL 2026 - 12:06h.

A partir de las 19 horas, miles de personas recorren Madrid con el objetivo de seguir avanzando en derechos LGTBIQ+

Andrea y China, del silencio a la visibilidad en el Orgullo de Madrid: "Ellas andaron para que nosotras pudiéramos correr"

Compartir







MadridDespués de un pregón de cine, la manifestación del Orgullo toma las calles con miles de personas este 4 de julio en Madrid capital. El objetivo es seguir avanzando en derechos, bajo el lema "disidencia y resistencia".

Tras celebrarse la llamativa carrera de tacones en el barrio de Chueca, la marcha supone el día clave para expresar todas las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+. Porque España es "el mejor país" para ser y amar en libertad.

Este 2026, se recupera el concepto de 'Orgullo Ciudadano', acuñado por el activista y político Pedro Zerolo. Los manifestantes, con sus banderas, mensajes y arcoíris, empezarán a caminar a partir de las 19 horas.

Están convocados en el tramo que hay entre la glorieta de Atocha y la plaza de Colón para iniciar una manifestación organizada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) junto al Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM).

Piden que se hagan efectivas las normativas aprobadas

El Orgullo 2026 reivindica el desarrollo efectivo de las normativas aprobadas para la igualdad del colectivo, con recursos y mecanismos, además de la aprobación de un pacto de Estado contra los discursos de odio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También pide que se culmine la reforma para penalizar con cárcel a quienes promuevan o lleven a cabo las pseudoterapias de conversión, que está en tramitación parlamentaria.

La marcha por Madrid igualmente exige el reconocimiento de los derechos intersex y los de las personas no binarias. En definitiva, se trata de recuperar el 'Orgullo Ciudadano' frente al "nuevo orden mundial" que están poniendo en "retroceso" los derechos del colectivo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así lo recordaron los organizadores durante los días previos al evento. Las jornadas reivindicativas arrancaron el primer día del mes y acabarán este 5 de julio. Se espera una afluencia total de millón y medio de personas.

El operativo para afrontar la movilización incluye el anunciado refuerzo de los transportes públicos, como Metro y los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), así como el despliegue de 3.300 agentes de Policía Nacional.

Dos puntos arcoíris y seis del SAMUR

Asimismo, se instalarán dos Puntos Arcoíris contra la LGTBIfobia en la plaza de Isabel II, cerca de Sol y plaza de España. Por otro lado, habrá seis puestos del SAMUR en distintos puntos por los que pasa el recorrido.

Se ubicarán concretamente en la plaza de Colón (intersección de la calle Armada Española con Paseo de Recoletos), la de Cibeles (entrada al palacio), Atocha (confluencia de la calle con el Paseo del Prado), el Edificio Metrópoli (entre las calles Alcalá y Sol), Puerta del Sol (frente a la tienda de Apple) y Plaza de España (esquina con calle Princesa).

Desde Felgtbi+ insistieron también en que los asistentes a la manifestación lleven calzado cómodo, usen gorras, beban mucha agua e incluso utilicen crema solar para evitar quemarse.